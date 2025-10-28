IWC presenta la colección Ingenieur como su propuesta estrella para esta Navidad

martes 28 de octubre de 2025 , 09:11h

Con su lema "Form und Technik", la colección Ingenieur de IWC es la opción ideal de regalo para estas fiestas. Diseñado originalmente por Gérald Genta, estos relojes combinan elegancia escultural, ingeniería de vanguardia y materiales excepcionales como la cerámica y el oro. Modelos como el Ingenieur Automatic 40 o el Ingenieur Perpetual Calendar son el reflejo del compromiso de IWC con la excelencia.

Ingenieur Automático 35: elegancia en su forma más pura

IWC presenta el Ingenieur Automático 35, una reinterpretación del diseño clásico con un enfoque contemporáneo. Disponible en tres versiones, oro rojo de 18 quilates con esfera dorada, y acero inoxidable con esfera negra o plateada, combina sofisticación y versatilidad.

Con una caja compacta de 35 mm y un grosor de solo 9,44 mm, ofrece una ergonomía excepcional. La esfera tipo "rejilla", con detalles aplicados a mano, refleja el cuidado artesanal de cada pieza. En su interior, el calibre automático 47110 ofrece una reserva de marcha de 42 horas, visible a través del fondo de cristal de zafiro.

Precisión, estilo y refinamiento en una pieza diseñada para ser el regalo perfecto esta Navidad.

Ingenieur Automático 40: precisión en oro rojo

El Ingenieur Automático 40 en oro rojo de 18 quilates combina diseño sofisticado y rendimiento técnico. Su caja de 40 mm ofrece una ergonomía impecable, con un brazalete integrado que asegura un ajuste perfecto. A través del fondo de zafiro, se revela el calibre 32111 de IWC, con 120 horas de reserva de marcha, decoración Côtes de Genève, tornillos azulados y masa oscilante chapada en oro.

Ingenieur Calendario Perpetuo 41: innovación en el diseño

IWC presenta el Ingenieur Calendario Perpetuo 41, una fusión de diseño icónico y alta relojería. Con caja de acero de 41 mm, esfera azul con motivo "de rejilla" y calendario perpetuo desarrollado por Kurt Klaus, ajustable mediante la corona. Su calibre 82600 ofrece 60 horas de reserva de marcha y máxima precisión gracias al sistema de cuerda Pellaton con componentes cerámicos.

Ingenieur Automático 42 Cerámica: resistencia en cada paso

IWC presenta el nuevo Ingenieur Automático 42 en cerámica, una fusión de innovación y resistencia. Su caja completamente de cerámica es ligera, sumamente resistente y prácticamente inalterable a los arañazos. En su interior, el calibre 82110 con cuerda Pellaton incorpora componentes cerámicos para una durabilidad excepcional. Con 60 horas de reserva de marcha y fondo de zafiro tintado, es una pieza de ingeniería avanzada con un diseño refinado.

Ingenieur Automático 40 - esfera verde: un diseño único

Por último, IWC Schaffhausen presenta el Ingenieur Automático 40 con esfera verde, una edición limitada de 1000 unidades inspirada en el reloj que luce Brad Pitt en la película F1® de Apple Original Films. Su caja y brazalete de acero inoxidable, detalles en oro, y agujas con Super-LumiNova® evocan la precisión y elegancia del automovilismo. Equipado con el calibre 32111 y una reserva de marcha de 120 horas, este modelo encarna el espíritu de la Fórmula 1™ con un diseño técnico y sofisticado.