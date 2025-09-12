Matías Umpierrez estrena Play en Condeduque

viernes 12 de septiembre de 2025 , 09:37h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acogerá, dentro de su programación para la temporada 2025-26, el estreno mundial de Play, la nueva pieza escénica de Matías Umpierrez, del 22 al 31 de enero.

El odio está en el centro de la agenda pública: atraviesa la política, las redes sociales y la vida cotidiana. Ahora llega a escena como un acontecimiento artístico que nos confronta con una de las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo: la pulsión de desear el mal a quienes no comprendemos, o no reconocemos, como parte de nuestra comunidad.

En un gesto excepcional, Matías Umpierrez —reconocido internacionalmente por sus proyectos en teatros, museos y festivales de referencia— asume en PLAY el rol de único intérprete en escena. Lo hace narrando historias que revelan distintas formas de incitar el odio, o provocar su liberación, a lo largo de la historia: desde la caza mitológica de unicornios o la matanza masiva de gatos en la Francia del siglo XVIII, la danza-protesta toyi-toyi contra el apartheid, el uso de Facebook para propagar mensajes de odio en Myanmar, o el caso reciente de un adolescente cuya relación con un chatbot de inteligencia artificial terminó en suicidio.

En escena, estas narraciones conviven con proyecciones, paisajes sonoros, discursos políticos y conversaciones telefónicas, activados por dispositivos analógicos y digitales que también reproducen miedos colectivos y utopías. El resultado es una conferencia-performance concebida como instalación y presentada como un desmontaje de la sociedad teatral en que vivimos, mostrando cómo el odio atraviesa siglos, culturas y tecnologías.

Su creador lanza una pregunta directa al público: ¿cómo ejercitar un sentido crítico frente a la sobreinformación que moldea nuestra visión del mundo y alimenta los discursos de odio? Mientras tanto Play lo responde a través de la historia de la ficción.

Play es una producción de Estudio Matías Umpierrez en coproducción con el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque y ArtHaus Centro de Creación Contemporánea.

MATÍAS UMPIERREZ se presenta como una de las voces más destacadas de la nueva temporada de la escena madrileña 2025/26, en la que en octubre de 2025 estrenará también ECLIPSE en la programación de NAVE10, una obra que marca un hecho inédito en la historia del teatro español: por primera vez, un anónimo enmascarado será el protagonista de una función, explorando la necesidad humana de ocultarse tras una máscara a lo largo de la historia.