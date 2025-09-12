Iberia refuerza su red en América Latina y Norteamérica este invierno

viernes 12 de septiembre de 2025 , 09:49h

Iberia estrena la temporada de invierno (26 de octubre de 2025 al 28 de marzo de 2026) con nuevas rutas, el incremento de frecuencias a destinos de América Latina, Norteamérica y Europa, así como la puesta en marcha de las rutas estacionales propias de esta época del año. Una atractiva propuesta de destinos con la que los clientes de la compañía podrán planificar sus escapadas de los próximos meses.

Estreno de tres nuevas rutas

Una de las principales novedades de la temporada de invierno es la inauguración de tres nuevas rutas internacionales de largo radio: Orlando en Estados Unidos, y Recife y Fortaleza en Brasil. A partir del 26 de octubre, la aerolínea estrenará vuelos directos entre Madrid y Orlando (Estados Unidos), con cuatro frecuencias semanales operadas con aviones A330 de 292 plazas. Con esta nueva ruta, Iberia ofrecerá ya 9 destinos directos en Estados Unidos, consolidando su liderazgo entre España y Norteamérica.

En Brasil, Iberia refuerza su presencia con dos nuevos destinos. El 13 de diciembre comenzarán los vuelos directos a Recife, con tres frecuencias semanales, y el 19 de enero se sumará Fortaleza, también con tres frecuencias semanales. Ambas rutas serán operadas con los innovadores Airbus A321XLR, del que Iberia fue aerolínea lanzadora mundial a finales del pasado año.

Estos nuevos destinos forman parte del Plan de Vuelo 2030 de Iberia, la hoja de ruta de crecimiento de la compañía para los próximos años. El objetivo de este plan es fortalecer la posición de Iberia en los mercados estratégicos, incrementando la conectividad en América y Europa.

Más frecuencias en América Latina y Norteamérica

Junto a los nuevos destinos, Iberia va a incrementar frecuencias en mercados clave de América Latina y Norteamérica durante los próximos meses. En República Dominicana y Puerto Rico, la aerolínea alcanzará un récord histórico de frecuencias, con un aumento significativo en ambos destinos. La ruta Madrid- Santo Domingo se verá incrementada con hasta cuatro frecuencias semanales más, llegando a tener dos vuelos diarios, y la ruta Madrid-San Juan de Puerto Rico contará con hasta siete frecuencias más con respecto a la pasada temporada de invierno, llegando hasta las 14 semanales.

El incremento de frecuencias también se verá reflejado en Río de Janeiro, que alcanzará siete vuelos semanales en el mes de febrero, coincidiendo con la época del carnaval. Asimismo, Santiago de Chile pasará de diez a doce frecuencias semanales y Lima llegará a las 14, una más que el invierno pasado.

En Norteamérica también se verá incrementada la operativa de Iberia. Nueva York, uno de los destinos más demandados, contará con dos vuelos diarios durante todo el invierno. La ruta Madrid-Boston verá duplicada sus operaciones, con hasta dos vuelos diarios, operados por el A321XLR. Y Washington se consolida como destino anual, con tres vuelos semanales programados durante el invierno.

“Este invierno seguimos creciendo para conectar América Latina, y Norteamérica con Europa a través de nuestro hub de Madrid. América Latina forma parte del ADN de Iberia y por eso seguimos invirtiendo en este mercado. Lo demuestra la apertura de dos nuevas rutas: Recife y Fortaleza en Brasil... Además, este invierno alcanzamos un récord histórico de frecuencias en República Dominicana y Puerto Rico, y reforzamos destinos como Santiago de Chile, Lima o Río de Janeiro, para responder a la fuerte demanda de viajes entre ambas orillas del Atlántico. Y en Estados Unidos, además de estrenar una nueva ruta en octubre, con vuelos directos a Orlando, reforzamos las frecuencias con Nueva York, Boston y Washington, consolidando nuestra posición como la aerolínea líder en el tráfico entre España y Norteamérica", asegura María Jesús López Solás, Directora Comercial, Desarrollo de Red y Alianzas.

Crecimiento en capitales europeas

Iberia apuesta este invierno también por las capitales europeas. Ámsterdam contará con cuatro frecuencias diarias, lo que supone un incremento de siete frecuencias semanales con respecto al invierno pasado.

En Roma se aumentan dos frecuencias semanales, alcanzando un total de 44, con hasta seis y siete vuelos diarios algunos de los días. Además, París suma otras dos frecuencias semanales, llegando a los once vuelos diarios alguno de los días de la semana.

Un invierno en la nieve

El invierno es sinónimo de deportes de nieve. Para facilitar estos viajes, Iberia incrementa sus vuelos a destinos asociados al esquí. Se van a recuperar tres rutas estacionales a Austria, Noruega y Finlandia:

Innsbruck(Austria): desde el 21 de diciembre, con dos vuelos semanales hasta Semana Santa. En esta ruta, Iberia ofrece gratuitamente el transporte de equipaje deportivo y una pieza de equipaje estándar con la tarifa Óptima y superiores.

Tromso(Noruega): reconocida por sus auroras boreales y fiordos. Los vuelos comenzarán el 4 de diciembre de 2025 y se extenderán hasta el 1 de marzo de 2026, con dos frecuencias semanales.

Rovaniemi(Finlandia): la capital de Laponia y casa de Papá Noel, a la que Iberia regresa por tercer año consecutivo. Los vuelos comenzarán el 3 de diciembre y se prolongarán hasta el 28 de febrero de 2026, operados con A320neo.

Asimismo, se añaden dos frecuencias semanales a Viena para facilitar las visitas a los mercadillos navideños y un vuelo más a Ginebra los sábados, facilitando así los viajes a las estaciones de esquí de Suiza.

Otros destinos para disfrutar

Algunas rutas estacionales de verano prolongarán sus operaciones algunas semanas en invierno para que los clientes disfruten más tiempo de estos destinos: es el caso de Dubrovnik y Zagreb, en Croacia, y Funchal, en Portugal. En los tres casos, los vuelos se mantendrán hasta noviembre y volverán en marzo.

En Nápoles, Iberia ofrecerá dos vuelos diarios todos los días de la semana.

Por su parte, Argel contará con un vuelo diario durante todo el invierno, por lo que contará con tres frecuencias más que en la temporada pasada.