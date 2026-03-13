La colección Bee de Chaumet suma un anillo que redefine la elegancia moderna

viernes 13 de marzo de 2026 , 08:45h

La Maison francesa Chaumet amplía su emblemática colección Bee con el lanzamiento de un nuevo anillo que combina audacia contemporánea y elegancia minimalista. Disponible exclusivamente en Europa desde febrero de 2026, la pieza aspira a convertirse en uno de los nuevos iconos de la firma.

Con proporciones generosas y un diseño pensado para captar todas las miradas, el anillo se concibe como el elemento protagonista de cualquier look. Su estética moderna invita a llevar la joyería como una declaración de estilo, capaz de reafirmar la personalidad de quien lo luce.

Inspirado en el rico patrimonio naturalista de la Maison, el diseño recupera el característico motivo de panal de abeja que define la colección Bee. Las líneas limpias y el minimalismo gráfico se fusionan para dar lugar a una pieza que transmite contemporaneidad, carácter y sofisticación.

El anillo está elaborado en oro amarillo pulido con efecto espejo, un acabado que potencia el reflejo de la luz y acentúa su presencia. Su banda ancha y envolvente aporta una elegancia rotunda y versátil.

Pensado tanto para mujer como para hombre, puede llevarse como pieza única —con una fuerte carga estética— o combinarse con otras creaciones de la colección Bee para construir un estilo personal y distintivo.