Diez años del reconocimiento de la cultura cervecera belga por la UNESCO

viernes 13 de marzo de 2026 , 09:45h

En Bélgica, la cerveza es mucho más que una bebida: es un lenguaje social y una maestría técnica que se transmite de generación en generación. Este mes de marzo, Bruselas se viste de gala para celebrar el 10º aniversario de la inclusión de la cultura de la cerveza en Bélgica en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta distinción no solo reconoce la calidad del producto, sino un ecosistema vivo de prácticas sociales, cultura local, conocimientos artesanales y una diversidad única en el mundo.

Un patrimonio vivo: de la tradición a la identidad

La UNESCO destacó hace diez años cómo la cultura cervecera está de alguna manera ligada a la vida cotidiana y a los momentos festivos de los belgas. En Bruselas, este patrimonio inmaterial se traduce en cifras e hitos que refuerzan su liderazgo:

Un santuario para el paladar: La capital se erige como el escaparate definitivo de la cultura cervecera, albergando más de 1.500 variedades. Su catálogo es una travesía sensorial que recorre desde la ligereza de las pils tradicionales hasta la profundidad mística de las cervezas de abadía y la singularidad de las de fermentación espontánea.

Fermentación espontánea, el ADN de Bruselas: La región es la cuna de la Lambic, una cerveza única cuya elaboración depende de las levaduras salvajes presentes en el aire del valle del Sena. De ella nacen joyas como la Gueuze (conocida como el "champán de las cervezas") y la Kriek, ejemplos de un saber hacer que la UNESCO protege como parte de la identidad regional.

Transmisión y comunidad: La cultura cervecera se mantiene viva gracias a las hermandades, las asociaciones de maestros cerveceros y las instituciones que promueven un consumo responsable y el respeto por el medio ambiente.

Bruselas: La capital donde la historia se bebe

Para celebrar esta década de reconocimiento, la ciudad ofrece experiencias que combinan el rigor histórico con la vanguardia tecnológica:

Belgian Beer World: Ubicado en la emblemática e histórica Bourse de Bruxelles (recién restaurada), este centro de experiencias ofrece un recorrido interactivo por la historia del brassage belga. La visita culmina en su espectacular skybar, donde se pueden degustar más de 100 referencias con vistas panorámicas de la ciudad.

El Museo de los Cerveceros Belgas (“Belgian Brewers Museum”): Situado en plena Grand-Place, este museo permite descubrir las herramientas y procesos de las casas gremiales del siglo XVIII, conectando el presente con las raíces de la industria.

Innovación y Sostenibilidad: La nueva generación de microcervecerías urbanas en barrios como los Marolles o Saint-Gilles está liderando la respuesta a las nuevas demandas del mercado, con opciones sin gluten y sin alcohol, siempre bajo el sello de la tradición belga.

Una invitación a "vivir" el patrimonio

Celebrar estos diez años es también una invitación a descubrir Bruselas desde una perspectiva diferente: la de un patrimonio que se vive y se comparte. Sus tabernas históricas, sus cervecerías centenarias y la nueva generación de microcervecerías urbanas ofrecen al visitante la oportunidad de recorrer la ciudad a través de sus sabores, desde las tradicionales pils hasta estilos únicos como las lambic de fermentación espontánea. A ello se suman restaurantes que exploran el maridaje entre cerveza y alta gastronomía, así como rutas y experiencias que permiten comprender cómo este legado forma parte del día a día de los belgas.

Diez años después de su reconocimiento por la UNESCO, la cultura cervecera belga continúa evolucionando sin perder sus raíces. La apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el consumo responsable convive con técnicas artesanales transmitidas durante siglos, consolidando a Bruselas como uno de los grandes destinos internacionales para quienes desean descubrir cómo tradición, creatividad y hospitalidad pueden encontrarse en una misma copa. En este aniversario, la ciudad reafirma así su papel como guardiana de un patrimonio vivo que sigue inspirando a generaciones de cerveceros y viajeros de todo el mundo.