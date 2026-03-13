Las versiones cinematográficas más cutres de Frankenstein, en el show de humor VHZ

viernes 13 de marzo de 2026 , 08:15h

Las peores versiones cinematográficas del mito de Frankenstein protagonizarán la próxima entrega del show de humor y cine cutre “VHZ”, que se celebrará los días 21 de marzo y 25 de abril a las 12:30 horas del mediodía en la Sala Equis (C/ Duque de Alba, 4) de Madrid, ofreciendo un espectáculo multiformato de 90 minutos de duración donde se combinan comedia 'stand up' con distintos contenidos audiovisuales como pósters, tráilers y extractos de diversos filmes.

Organizado por los responsables de CUTRECON, el Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, esta nueva entrega de “VHZ” coincide con el reciente estreno de “¡La Novia!”, remake de “La Novia de Frankenstein” protagonizado por Christian Bale, con el propósito de mostrar a los espectadores “las más cutres y delirantes adaptaciones de este personaje, realizadas en países como México, Indonesia, Japón o incluso España, en un viaje a las profundidades abisales del cine cutre, donde sorprenderse y troncharse de risa al mismo tiempo”, señala entre risas Carlos Palencia, creador y conductor del show.

El montaje lleva varios años triunfando en distintas salas de la capital y acumulando críticas positivas en portales como Atrapalo.com, donde actualmente cuenta con una nota media de 9 después de recibir más de un centenar de opiniones verificadas.

Además, todos los meses el espectáculo cambia su temática, adaptándose a la actualidad audiovisual. Y como si de una clase sobre cine se tratara, durante la función se permite a los espectadores interaccionar y hacer preguntas, ya que la cercanía con el presentador es una de las principales características de “VHZ”.

Carlos Palencia es director del festival CUTRECON y colaborador habitual del programa “Mañana Más” de Ángel Carmona en Radio Nacional. Con más de 20 años de existencia, Cinecutre.com, la página web que está detrás de CUTRECON y de “VHZ”, ha acumulado durante ese tiempo gran información sobre cine marginal y a sus responsables se les puede considerar verdaderos expertos en la materia, por lo que “aquellos que estén interesados en ampliar sus conocimientos sobre cine y no le hagan ascos a ningún tipo de películas, tienen en este espectáculo una gran oportunidad de reírse y aprender al mismo tiempo”, señala Palencia.

La entrada incluye consumición y la función tendrá lugar en 'La Plaza', el recinto más amplio de Sala Equis y que cuenta con barra de bar, la cual permanecerá abierta durante todo el show.