Explora Journeys lanza su nueva colección de viajes y debuta en Asia con Explora V

Explora Journeys, la marca de estilo de vida de lujo del Grupo MSC, ha presentado su Colección de Viajes 2027-2028, una amplia oferta de experiencias en los cinco continentes. Los primeros viajes de la marca por Asia abren un nuevo capítulo de descubrimientos para los viajeros más perspicaces. Esta temporada también da la bienvenida al debut de EXPLORA V, el quinto barco de la flota, que comenzará su viaje en el Mediterráneo antes de continuar hacia el este, al mar Rojo y la península arábiga.

Con salidas entre septiembre de 2027 y mayo de 2028, la colección incluye cerca de 100 viajes que visitan 59 países y casi 200 destinos. Con una inmersión regional más profunda y numerosas estancias nocturnas, la temporada 2027-2028 reafirma la visión de Explora Journeys de transformar los viajes oceánicos de lujo en una experiencia más significativa y enriquecedora.

“La introducción de Asia es un hito para nuestra marca y para nuestros huéspedes”, ha afirmado Anna Nash, presidenta de Explora Journeys. “Refleja no solo nuestra ambición de expandir continuamente nuestros horizontes, sino también nuestro profundo respeto por la riqueza cultural y la belleza natural de esta extraordinaria región. Junto con el lanzamiento de EXPLORA V, esta colección marca el comienzo de una nueva era, una era que invita a los viajeros a reducir el ritmo y conectar de forma más significativa con nuevas partes del mundo”.

Un nuevo capítulo: el debut de Asia

Asia será la gran protagonista cuando EXPLORA III emprenda los primeros viajes de la marca por la región. A lo largo de 28 viajes inmersivos, el barco visitará 47 destinos en Japón, Corea del Sur, China, Vietnam, Tailandia, Camboya, Malasia, Indonesia y Singapur, todos ellos por primera vez. Estos viajes han sido meticulosamente diseñados para mostrar la profunda diversidad y el rico patrimonio de Asia, desde sus luminosas ciudades hasta sus centros espirituales y santuarios costeros.

Con estancias nocturnas en Tokio, Osaka, Hong Kong, Shanghái, Naha (Japón), la bahía de Ha Long (Vietnam), Ciudad Ho Chi Minh y Bali, los huéspedes tendrán tiempo y espacio para sumergirse en la vida local con mayor profundidad. Desde el resplandor otoñal de los arces y los ginkgos en Kioto hasta las etéreas flores de cerezo en primavera en Shimizu y Nagoya, en Japón, los viajes están en sintonía con las estaciones más evocadoras de Asia. Los itinerarios también coincidirán con importantes eventos culturales, como la Semana Dorada china en Shanghái y las celebraciones del Año Nuevo chino a bordo en enero de 2028, marcadas por entretenimiento temático y festividades tradicionales.

Antiguos santuarios, horizontes iluminados por neones, puertos escondidos y escenas de comida callejera atemporales se fusionan en una región donde el pasado y el futuro siguen coexistiendo en vívida armonía. Los huéspedes pueden explorar los templos de las tropicales islas Miyako de Japón, pasear por los paisajes volcánicos de Jeju o sumergirse en los vibrantes mercados gastronómicos de Singapur, todo ello desde la comodidad y la elegancia de EXPLORA III.

EXPLORA V comienza su viaje en el Mediterráneo a finales de diciembre de 2027

El barco más nuevo de la flota de Explora Journeys, EXPLORA V, se inaugurará en diciembre de 2027 y comenzará su temporada en nuestro querido Mediterráneo el momento más tranquilo del año. Desde las calles doradas de La Valeta (Malta) hasta las vistas desde las colinas de Cagliari (Cerdeña, Italia) y las calles históricas de Estambul, estos viajes ofrecen un Mediterráneo más relajado.

Los viajes inaugurales incluyen 27 destinos en nueve países, con una primera escala en Salerno, puerta de entrada a la costa de Amalfi. El tiempo en tierra en lugares como Messina (Italia), Split, Dubrovnik y Kepez (Turquía) permite una exploración más inmersiva, mientras que la estancia de una noche en Estambul da vida al legado de la ciudad, donde se unen Oriente y Occidente.

Uno de los momentos más destacados de la temporada será la Nochevieja en Nápoles, donde los huéspedes a bordo de EXPLORA V disfrutarán de una vista espectacular de los legendarios fuegos artificiales de la ciudad desde el mar, una forma deslumbrante de dar la bienvenida al Año Nuevo.

EXPLORA V descubre el mar Rojo y la península Arábiga

Tras sus viajes por el Mediterráneo, EXPLORA V pondrá rumbo al este, hacia el mar Rojo y la península Arábiga, donde se unirá a EXPLORA I para ofrecer una extraordinaria serie de itinerarios por Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin. Estos viajes recorren una región moldeada por antiguas rutas comerciales y legados espirituales, al tiempo que muestran los contrastes entre lo antiguo y lo moderno que la definen en la actualidad.

Los huéspedes se adentrarán en lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como Petra, Luxor, las pirámides de Giza y las maravillas arqueológicas de AlUla en Arabia Saudí. Desde Yeda hasta Mascate, pasando por Dubái y el monte Sinaí, esta es una región de castillos en la arena, minaretes altísimos, horizontes futuristas y el profundo silencio del desierto. Los itinerarios relajados en ambos barcos incluyen varias estancias nocturnas, lo que permite disfrutar con calma de las capitales culturales y de los tranquilos santuarios costeros.

Las celebraciones de Nochevieja en Dubái volverán a ser uno de los momentos más destacados de la temporada, y los huéspedes a bordo de EXPLORA I podrán disfrutar del emblemático horizonte, que cobrará vida con luces y colores.

Vibrante tropicalidad: el Caribe, América Central y el Amazonas

A lo largo de la temporada 2027-2028, EXPLORA II y EXPLORA IV navegarán por el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, ofreciendo una colorida fusión de paisajes bañados por el sol, cultura criolla y diversidad ecológica. Los viajes visitan 51 destinos en 30 países y territorios, incluido el puerto inaugural de Port Antonio en Jamaica, con oportunidades para explorar joyas caribeñas tanto famosas como menos conocidas, como Jost Van Dyke (Islas Vírgenes Británicas) y Terre-de-Haut (Guadalupe).

En América Central, los huéspedes pueden navegar en kayak bajo las copas de los árboles de la selva tropical, explorar las ruinas mayas y contemplar paisajes volcánicos, mientras que el Caribe Oriental invita a disfrutar de días tranquilos con ponche de ron, música y arena blanca. El Amazonas ofrece un ritmo completamente diferente. A lo largo del caudaloso río, los huéspedes visitarán comunidades remotas como Boca da Valeria y Santarém, con una estancia de una noche en Manaos, una ciudad excavada en el corazón de la selva tropical.

Tanto EXPLORA II como EXPLORA IV celebrarán la Nochevieja frente a la costa de San Juan, ofreciendo un asiento en primera fila para contemplar los famosos fuegos artificiales de la isla desde la tranquilidad y privacidad del barco.

Creando el Ocean State of Mind

La nueva colección de viajes es una invitación a descubrir el mundo con una perspectiva renovada, desde la tranquilidad del Mediterráneo hasta la exuberante belleza del Caribe y el Amazonas. Con el debut de EXPLORA V y los primeros viajes de la marca a Asia, esta temporada refleja la continua evolución de Explora Journeys hacia el Ocean State of Mind. Esta actitud de exploración consciente celebra la belleza de lo inesperado y la alegría de una conexión profunda y sin prisas.