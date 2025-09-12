Castilla Termal Monasterio de Valbuena, nuevo miembro de Small Luxury Hotels of the World

viernes 12 de septiembre de 2025 , 09:47h

El hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena, situado en pleno corazón de la Ribera del Duero (Valladolid), ha entrado a formar parte de Small Luxury Hotels of the World, la prestigiosa comunidad de hoteles boutique de lujo internacional. A través de esta red global, el establecimiento de la cadena Castilla Termal llegará a un grupo muy exclusivo de viajeros de todo el mundo que busca vivir experiencias completamente excepcionales en destinos únicos, rodeado de los más altos estándares de lujo, calidad y bienestar.

Castilla Termal Monasterio de Valbuena, ofrece una ubicación inmejorable en la localidad vallisoletana de San Bernardo, en el centro de la milla de oro de la denominación vinícola Ribera del Duero. Se erige sobre un monasterio del siglo XII y es la elección perfecta para quienes quieren disfrutar de una escapada gastronómica y tranquila. En su restaurante Converso, bajo la dirección del prestigioso chef estrella Michelin Miguel Ángel de la Cruz, se puede degustar una cocina sostenible, basada en platos y productos de kilómetro cero, fiel a la tradición castellana.

Su carácter único y su cuidada atención a los detalles es lo que ha llevado a Small Luxury Hotels of the World a incorporarlo a su colección, formada por más de 620 hoteles independientes en más de 90 países.

Según Roberto García, Presidente de Castilla Termal: “Estamos ante otro hito para esta cadena hotelera, ya que Small Luxury Hotels of the World recibe miles de candidaturas al año y solo unos pocos tenemos la oportunidad de ser seleccionados para formar parte de ella. Esta incorporación ratifica nuestra visión de ofrecer a nuestros huéspedes experiencias únicas e inolvidables, alineadas con nuestro compromiso de servicio excepcional y de autenticidad dentro de un entorno incomparable”.