Jamaica consolida su atractivo turístico con más de 160.000 plazas aéreas para el verano de 2026

viernes 13 de marzo de 2026 , 10:00h

Este verano, Jamaica contará con más de 160.000 plazas aéreas procedentes del Reino Unido (UK) y de Europa continental en conjunto, lo que supone un importante voto de confianza por parte de la industria aérea en el creciente atractivo global del destino.

Desde el Reino Unido, British Airways operará cuatro vuelos semanales tanto desde Londres Gatwick a Kingston como desde Londres Heathrow a Montego Bay. TUI ofrecerá conexiones con Montego Bay con tres salidas semanales desde Londres Gatwick, además de dos vuelos semanales desde Manchester y Birmingham. Entre las tres aerolíneas británicas —British Airways, TUI y Virgin Atlantic— se pondrán a disposición un total de 136.640 plazas para el verano de 2026, frente a las 125.658 del verano de 2025. TUI encabeza la oferta con 63.480 plazas, seguida de British Airways con 41.168 y Virgin Atlantic con 31.992.

Desde Europa continental, cinco aerolíneas operarán 105 vuelos directos al Aeropuerto Internacional Sangster de Montego Bay entre mayo y octubre de 2026, ofreciendo 33.991 plazas, lo que supone un incremento del 45,9 % respecto a las 23.290 plazas disponibles en el verano de 2025. El programa abarca cuatro aeropuertos de salida: Ámsterdam, Fráncfort, Milán Malpensa y Lisboa. TUI Fly Netherlands lidera el programa con 26 salidas los martes desde Ámsterdam. Condor ofrecerá dos servicios semanales desde Fráncfort que suman más de 11.000 plazas, lo que convierte a Alemania en el mayor mercado emisor de Europa continental. La aerolínea italiana Neos añadirá 8.175 plazas repartidas en 25 salidas, mientras que W2Fly completa la oferta con un servicio semanal los miércoles desde Lisboa, con 18 vuelos que transportarán 6.336 pasajeros.

Edmund Bartlett, Ministro de Turismo afirmó: “Este nivel de conectividad aérea desde el Reino Unido y Europa continental es una poderosa señal del posicionamiento de Jamaica como destino de larga distancia de primer nivel. Es el resultado de años de trabajo estratégico para fortalecer las relaciones con nuestros socios aéreos, invertir en nuestros aeropuertos y promocionar incansablemente a Jamaica como una experiencia única.”

El equipo de la oficina de Turismo de Jamaica trabajó estrechamente con todas las aerolíneas para configurar horarios que reflejen tanto la demanda de viajes de ocio como el creciente interés de los viajeros europeos por experiencias caribeñas auténticas e inmersivas, algo que Jamaica sigue ofreciendo a través de su cultura, su gastronomía y su belleza natural.

Por su parte el Director de Turismo, Donovan White señaló que les anima el compromiso que sus socios aéreos están mostrando con Jamaica este verano. “Refleja una firme confianza en Jamaica como un destino que cumple con las expectativas. Esperamos dar la bienvenida a los visitantes europeos a la isla en cifras récord.”