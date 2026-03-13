Nandu Jubany, primer chef catalán en crear un menú para Singapore Airlines

viernes 13 de marzo de 2026 , 09:30h

Singapore Airlines (SIA) está elevando su experiencia gastronómica a bordo de los vuelos directos Barcelona‑Singapur con nuevos menús diseñados por el chef con estrella Michelin Nandu Jubany. Los platos estarán disponibles en los vuelos que salgan de Barcelona a partir del 1 de mayo de 2026, con un menú de tres platos para los clientes de Clase Business, en el año en que la aerolínea celebra su 20º aniversario en Barcelona.

El chef Nandu Jubany es un reconocido chef catalán, famoso por su compromiso con los ingredientes de temporada y de proximidad, así como con las técnicas culinarias tradicionales catalanas, y será el primer chef catalán en diseñar menús para SIA, llevando la vitalidad de la cocina de la región a los clientes de la aerolínea. Su enfoque gastronómico busca y logra un equilibrio entre la cocina tradicional de alta calidad y un estilo moderno e innovador, combinando complejidad con sutileza. Con recetas reinventadas que prestan atención al más mínimo detalle, el chef Jubany se ha convertido en una figura destacada de la escena culinaria española, fusionando innovación y tradición para crear experiencias gastronómicas inolvidables.

Presentados hoy en el restaurante PUR de Jubany en Barcelona, los nuevos menús incluyen ingredientes de proximidad, como gambas mediterráneas, productos y verduras de temporada y pollos de granja. Preparados utilizando guisos tradicionales catalanes, el menú incluye platos como Fricandó de ternera (ternera tierna guisada con setas en una clásica salsa catalana) y Suquet de rape (guiso tradicional catalán de rape en un caldo de tomate y ajo).

La historia detrás del menú, incluidos momentos entre bastidores y material visual de los platos del chef Jubany, se puede ver en este vídeo.

El chef Jubany señaló que trasladar su filosofía de cocina con ingredientes de proximidad al entorno de un vuelo requirió una adaptación cuidadosa. “Cocinar para una aerolínea no se trata solo de adaptar una receta; se trata de replantearla para que inspire a bordo tal como lo hace en un restaurante”, explica, destacando que el objetivo es que los platos lleven a los clientes en un viaje culinario.

El Sr. Kevin Lee, director general de Singapore Airlines en España y Portugal destacó que “los menús especialmente diseñados por el chef Jubany llevan los sabores de Cataluña a los clientes que viajan de Barcelona a Singapur. Esperamos dar la bienvenida a los pasajeros a bordo para que disfruten de la refinada cocina catalana junto con la reconocida hospitalidad de Singapore Airlines.”

Desarrollados durante varios meses por el chef Jubany, Singapore Airlines y Gate Gourmet, el socio de catering de la aerolínea en Barcelona, los menús pasaron por múltiples degustaciones, ajustes de recetas y selecciones de ingredientes para garantizar que cada plato mantenga su sabor y carácter a gran altitud. También se realizaron pruebas específicas para calibrar el sazón, los métodos de cocción y las salsas para el entorno de la cabina, donde la presión y la humedad pueden afectar el sabor de cada plato.

Habrá cuatro menús de temporada para los clientes de Clase Business, cada uno acompañado de la galardonada selección de vinos de la aerolínea. Más información sobre los menús de temporada del chef Jubany se puede encontrar a continuación.

Menús de Temporada del Chef Nandu Jubany para Singapore Airlines

Los menús de temporada exclusivos del chef Jubany estarán disponibles para todos los clientes de Clase Business en los vuelos directos de Barcelona a Singapur desde el 1 de mayo de 2026 hasta marzo de 2027.

El menú de primavera, disponible de mayo a junio de 2026, comienza con un canelón de calabacín con cangrejo, elaborado con láminas de calabacín enrolladas a mano y rellenas de cangrejo, acompañado de salsa de ajo negro, mayonesa Sriracha y salsa de tomate, y decorado con rábano rojo, judías finas y un toque extra de Sriracha. Como plato principal se sirve bacalao a la catalana, cocinado en salsa de tomate al estilo tradicional y realzado con pasas, piñones tostados, pimiento rojo asado y huevo duro. El menú se completa con un pastís de formatge, un pastel de queso cremoso al horno con matices agridulces y un interior suave, acompañado de compota de frutos rojos.

El menú de verano, disponible de julio a septiembre de 2026, mantiene como entrante el canelón de calabacín con cangrejo, preparado con calabacín enrollado a mano y relleno de cangrejo, acompañado de salsa de ajo negro, mayonesa Sriracha y salsa de tomate, y decorado con rábano rojo, judías finas y un toque extra de Sriracha. Como plato principal propone un suquet de rape con langostinos, con ambos mariscos ligeramente sellados y cocinados en un tradicional guiso mediterráneo con tomate, ajo y hierbas aromáticas, servido con patatas baby. El postre es un melocotón mimético de viñedo, una mousse de melocotón que resalta la dulzura natural de la fruta y se presenta decorada con un delicado crumble.

El menú de otoño, disponible de octubre a diciembre de 2026, comienza con una ensalada Olivier con ventresca de atún. Se trata de una ensalada rústica elaborada con patatas suavemente cocidas, aceitunas verdes y pimientos rojos asados, mezclada con mayonesa casera y rematada con ventresca de atún, huevo duro rallado y cebollino. Como plato principal se sirve pollo asado a la catalana con manzanas, ciruelas y albaricoques, preparado con pollo de corral braseado al estilo catalán y acompañado de estas frutas en un jugo sutilmente especiado. El postre es un flan de vainilla cremoso con caramelo de whisky, que aporta un final suavemente ahumado y dulce.

Por último, el menú de invierno, disponible de enero a marzo de 2027, comienza también con la ensalada Olivier con ventresca de atún. Como plato principal se ofrece fricandó de ternera con setas chantarelas y puré de patatas, con ternera tierna braseada y acompañada de un cremoso puré de patatas con mantequilla. El menú concluye con una crema catalana servida con galleta de almendra, la clásica crema aromatizada con cítricos y canela, coronada con una fina costra caramelizada.