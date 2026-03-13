La Feria del Cómic de Madrid crece en participación en su segunda edición

viernes 13 de marzo de 2026 , 08:00h

La Feria del Cómic de Madrid celebrará su segunda edición del 26 al 29 de marzo en el recinto cultural de Matadero Madrid, consolidándose como uno de los encuentros dedicados a la historieta más relevantes del calendario cultural de la ciudad.

El evento ha sido presentado oficialmente con el anuncio de una ampliación significativa tanto en participación profesional como en programación cultural, reforzando además su vocación internacional.

En el acto de presentación participaron Marta Rivera de la Cruz, delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid; Luis Miguel Tigeras, presidente de la Asociación de Librerías de Madrid; y Laura Barrachina, comisaria de esta segunda edición. También asistieron representantes de Matadero Madrid, de Casa del Lector y de diversas instituciones vinculadas al sector editorial y cultural.

La feria está organizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid junto a la Asociación de Librerías de Madrid y tiene como objetivo consolidar un espacio de encuentro entre autores, editoriales, librerías y lectores. Durante cuatro días se desarrollará un amplio programa que incluirá presentaciones de novedades editoriales, encuentros con autores, mesas redondas, firmas de libros, actividades familiares y propuestas formativas, además de la presencia de numerosas librerías especializadas y generalistas que ofrecerán sus catálogos al público.

Uno de los rasgos distintivos de esta edición será su eje temático dedicado al cómic europeo, con especial atención a la tradición de la bande dessinée francobelga y a la diversidad de estilos y narrativas que se producen actualmente en distintos países del continente. Este enfoque se traducirá en la participación de autores internacionales, diálogos sobre la industria del cómic en Europa y actividades que abordarán la evolución histórica y artística de la historieta europea.

La feria nació con la intención de situar a las librerías en el centro del ecosistema del cómic, reconociendo su papel como mediadoras entre los creadores y los lectores. Durante la presentación, Luis Miguel Tigeras subrayó esta idea recordando que “es en las librerías donde cada día se produce el encuentro entre los lectores y las historias que llegan en forma de viñetas”, destacando el trabajo continuo de estos espacios en la difusión del cómic a lo largo de todo el año.

Además de la actividad comercial y editorial, la programación cultural buscará acercar el cómic a nuevos públicos, con talleres para jóvenes lectores, actividades educativas y conversaciones sobre el cómic como herramienta narrativa y artística. La organización también pretende reforzar el carácter abierto del evento, integrándolo en la vida cultural de la ciudad y aprovechando los distintos espacios de Matadero Madrid para acoger exposiciones, charlas y encuentros.

Con esta segunda edición, la Feria del Cómic de Madrid aspira a consolidarse como un punto de referencia para el sector en España, fomentar la internacionalización del cómic y convertir durante unos días a Madrid en un lugar de encuentro para profesionales, aficionados y curiosos interesados en el universo de la historieta. Si quieres, también puedo darle un tono más periodístico (tipo noticia completa para prensa) o ampliarla aún más con detalles del programa y objetivos culturales.