viernes 12 de septiembre de 2025 , 09:57h

Light Move Festival es una cita anual que se celebra en otoño en Łódź.

Conocida por albergar una de las mejores escuelas superiores de cine de Europa, la ciudad volverá a brillar con otra luz el fin de semana del 26 al 28 de septiembre.

Cada edición sorprende con instalaciones lumínicas que cambian la percepción de sus monumentos bajo una idea diferente. La edición 2025, se celebrará bajo el lema “Regresos”.

Varios artistas intentarán contestar a tan esenciales preguntas como: ¿de dónde venimos?; ¿quiénes somos? y ¿hacia dónde vamos?

Será la edición número 15 de este festival que nos brinda la oportunidad de apreciar un arte efímero pero con mensaje, utilizando las nuevas tecnologías que respetan la ecología y la sostenibilidad.

Además de las instalaciones lumínicas en espacios abiertos, las monumentales fachadas se convertirán en animadas „pantallas” y las fachadas de los edificios más emblemáticos servirán para las proyecciones en 2D/3D, resaltando su estilo arquitectónico del s. XIX.