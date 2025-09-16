Planes de Eva Estepona para dar la bienvenida al otoño en la Costa del Sol

martes 16 de septiembre de 2025 , 09:07h

Descubre las propuestas de moda más exclusivas, con vistas al mar y un toque griego, con las que volver a la rutina por todo lo alto en Eva Estepona.

Con la llegada de septiembre, la Costa del Sol sigue siendo el escenario perfecto para disfrutar del buen tiempo y de planes especiales junto al mar. Eva Estepona invita tanto a disfrutar de escapadas exclusivas de fin de semana, ideales para comenzar el otoño con energía renovada, como de momentos de desconexión entre semana, pensados para regalarnos un break merecido, todo ello dentro de una programación variada y diseñada para todos los gustos.

Este nuevo enclave, ubicado en la Playa del Cristo está concebido para convertirse en referente de gastronomía griega, entretenimiento y eventos exclusivos, diseñado con una capacidad para 1.5000 invitados. Está inspirado en Santorini, combina la tradición helénica con el espíritu relajado del Mediterráneo. Eva Estepona ofrece 5 planes inigualables y experiencias únicas frente al mar, para dar la bienvenida al otoño de la forma más exclusiva. Estas propuestas estarán disponibles durante los meses de septiembre y octubre.

DAYTIME ESCAPE

Para los que buscan alejarse del bullicio de la ciudad y del estrés del trabajo, el beach club de Eva Estepona está abierto de 11:00 a 20:00 h. Un plan diseñado para relajarse frente al mar. La propuesta incluye tumbona y una cuidada selección gastronómica, ideal para disfrutar de un día completo en un entorno paradisíaco sin salir de Estepona.

EVA BALANCE

Eva Estepona te invita a encontrar el equilibrio perfecto entre cuerpo y mente. Cada sábado, a partir de las 10:00 h, su amplia terraza con vistas al Mediterráneo se convierte en escenario de una inspiradora sesión de yoga al aire libre. La experiencia culmina al mediodía con un brunch saludable compuesto con yogur de mango y chía, ensalada de frutas frescas y quesos seleccionados. Una propuesta ideal para reconectar y dar la bienvenida al otoño con calma y energía renovada.

SUNSET SIPS

Cambiar la azotea de moda de tu ciudad por una tarde frente al mar tiene otro sabor. Cada tarde, de 17:00 a 20:00 h, Eva Estepona se convierte en el lugar más exclusivo de la Costa del Sol en el que disfrutar de un atardecer inolvidable. La experiencia se completa con una propuesta que incluye dos cócteles de autor a elegir entre seis propuestas únicas, cuidadosamente elaboradas combinando técnicas de mixología innovadoras con presentaciones creativas, pensadas para acompañar el momento en el que el sol tiñe de dorado el horizonte. Entre ellos, destacan el Dionisio, un cóctel de matices frutales, o la White Sangría, una reinterpretación del clásico mediterráneo donde la frescura de la fruta se equilibra con la suavidad del chardonnay. Una manera perfecta de despedir el verano con estilo y sofisticación.

SUNDAY BRUNCH

Los domingos están pensados para cuidarse y compartir. De 13:00 a 15:00 h, Eva ofrece cerrar la semana con un brunch gourmet inspirado en la cocina griega, acompañado de Bottomless Sangría & Cava, ideal para disfrutar en pareja o con amigos mientras se contempla el mar.

DIONYSIAN FEST

La experiencia helénica más completa. Cada día, Eva invita a descubrir su menú gourmet con lo mejor de su propuesta gastronómica, en un ambiente que combina la brisa marina, el sol y el sabor de la auténtica cocina mediterránea. Una opción diseñada para grupos, disponible a partir de cuatro comensales.

Con estas cinco propuestas, Eva Estepona se consolida como el nuevo punto de encuentro del ocio y la gastronomía en la Costa del Sol, un lugar donde alargar el verano y disfrutar de las vistas, la mejor gastronomía y relajarse frente al mar.