Parque Warner Madrid celebra el Batman Day los días 20 y 21 de septiembre

miércoles 17 de septiembre de 2025 , 08:51h

Este fin de semana, Parque Warner Madrid se une a la celebración de uno de los días internacionales más populares para fans de Batman y DC: el Batman Day.

Durante el 20 y 21 de septiembre, el parque rendirá homenaje al Caballero Oscuro, con una programación especial que combina acción, diversión y la oportunidad de conocer de cerca a algunos de los personajes más icónicos del universo DC.

Experiencia única: Claudio Serrano trae la magia de Batman a los fans

Como gran novedad de esta edición, se podrá disfrutar de la participación de Claudio Serrano, la voz de Batman en la trilogía de Christian Bale. En concreto, el sábado, los visitantes podrán vivir una experiencia única con Claudio Serrano, incluyendo una entrevista y ronda de preguntas para resolver cualquier curiosidad, además de una interpretación en directo y un taller de doblaje. Un encuentro que culminará con muchos premios, sorpresas y un photocall con Batman y Claudio Serrano para llevarse un recuerdo único.

El acceso al evento será gratis hasta completar el aforo del mítico Teatro Chino del Parque.

Exposiciones únicas y espectáculos

Además de la jornada con Claudio Serrano, durante este fin de semana, el parque contará con elementos clave del universo de Batman. Entre ellos, destaca una exposición exclusiva de coches míticos de Batman, así como shows entre los que se encuentra el espectacular Gotham City Stuntshow, un espectáculo de acción en vivo que hace vibrar al público en la Plaza del Ayuntamiento de Gotham City en la zona DC Superheroes World en una lucha entre Batman y Joker.

Además, la programación incluye otros grandes momentos como el desfile “Superstars Parade”, que recorrerá el parque con la presencia de los personajes de DC.

Encuentros, fotos y adrenalina para todos los públicos

Durante ambos días, los asistentes podrán disfrutar de múltiples Meet & Greet con sus personajes favoritos del universo DC incluyendo a Batman, Catwoman, Joker, Harley Quinn, Hiedra Venenosa y Pingüino, quienes estarán disponibles para saludar a los visitantes y hacerse fotos, ofreciendo momentos únicos para toda la familia.

La diversión continúa con los Superhero Looney Tunes —con Bugs Bunny, Piolín y otros amigos transformados en superhéroes y Ace de DC Liga de Supermascotas, el inseparable compañero canino de Batman. Además, los superhéroes de la Liga de la Justicia estarán también por el Parque para fotos y autógrafos.

Para vivir la adrenalina en primera persona, Batman también es protagonista de atracciones en el parque. Un ejemplo es Batman Gotham City Escape, una montaña rusa que ofrece un trayecto de más de 100km por hora, con 4 inversiones, que comienza en la mansión Wayne. En ella, los visitantes se ven inmersos en una historia de acción entre Batman y El Joker.

Parque Warner Madrid promete así una experiencia inolvidable, combinando acción, diversión y encuentros inolvidables con los héroes y villanos del universo DC.