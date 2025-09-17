Halloween en Luisiana: un viaje místico de celebración, memoria y misterio

miércoles 17 de septiembre de 2025 , 09:00h

En octubre, el misterio llena las calles de Luisiana. Las leyendas resuenan en los pantanos, las ciudades brillan con desfiles iluminados y las comunidades celebran entre calabazas, música y espiritualidad. Aquí, Halloween no es simplemente un desfile de disfraces o un juego de truco o trato: es una expresión cultural que une lo festivo con lo sagrado, lo criollo con lo cajún y lo popular con lo ancestral.

Cada rincón del estado aporta su propia visión de la temporada. Houma honra al legendario monstruo del pantano con un festival que es motivo de orgullo comunitario; DeRidder abre las puertas de su inquietante cárcel gótica; Baton Rouge transforma su centro en un carnaval familiar; Lafayette destaca las tradiciones cajún; Lake Charles celebra a orillas de su lago; Natchitoches ofrece una de las atracciones embrujadas más renombradas del Sur; Shreveport organiza un espectáculo comunitario de calabazas; Alexandria convierte su zoo en un escenario de truco o trato; y Covington dedica un día entero a los niños con un festival benéfico.

Houma: el rugido del Rougarou Fest

En la parroquia de Terrebonne, la leyenda del rougarou —una criatura mítica de los pantanos— inspira uno de los festivales más característicos de Luisiana. El Rougarou Fest es mucho más que una fiesta de Halloween: es un evento comunitario que celebra el folclore local con música, comida, concursos de disfraces y un ambiente que reúne a las familias.

Su punto culminante es el Krewe Ga Rou Parade, una procesión nocturna de carrozas, comparsas y creatividad que llena el corazón de Houma. Este año está programada para el sábado 18 de octubre, con fecha alternativa por lluvia el domingo 19 de octubre. Los comercios locales decoran sus escaparates, los artesanos venden creaciones inspiradas en los pantanos y los músicos inundan las calles con ritmos cajún y zydeco.

Baton Rouge: la capital se disfraza

La capital del estado acoge el Fifolet Halloween Festival, que hoy en día es uno de los mayores eventos de Halloween orientados a las familias en Luisiana. Su pieza central, el Fifolet Halloween Parade, recorrerá el centro de la ciudad la tarde del 18 de octubre con comparsas, carrozas iluminadas, lluvias de caramelos y zonas familiares designadas a lo largo del recorrido.

El festival va más allá del desfile, ofreciendo concursos de disfraces, ferias gastronómicas, espectáculos callejeros y actividades educativas. Baton Rouge presenta Halloween como una celebración alegre, comunitaria y abierta a todas las edades.

Otra gran atracción de Halloween en la capital es la 13th Gate Haunted House, considerada una de las casas embrujadas mejor valoradas de Estados Unidos. ¡No es apta para corazones sensibles!

DeRidder: sombras en la Cárcel Gótica

Pocas experiencias resultan tan escalofriantes como visitar la histórica Beauregard Parish Jail —conocida como la Cárcel Gótica por su llamativa arquitectura de 1914— después del anochecer. Incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos, la cárcel abre sus puertas en octubre con dos experiencias distintas.

Por un lado, los Lantern Tours, visitas íntimas guiadas a la luz de las lámparas, que exploran la historia del edificio y relatos de ejecuciones y leyendas paranormales. Por otro, las noches de Haunted Gothic Jail transforman las celdas y pasillos en atracciones de terror interactivas. Entre historia y adrenalina, DeRidder se ha convertido en una visita obligada para quienes buscan un Halloween verdaderamente sobrecogedor.

Lafayette: tradición cajún con un toque familiar

En el corazón del país cajún, el Vermilionville Historic Village acoge Boo Bayou. Diseñado para familias, este evento revive juegos tradicionales, presenta espectáculos de magia, abre casas históricas decoradas para la temporada y ofrece actividades culturales que conectan a los visitantes con la herencia cajún. Más que sustos, Boo Bayou transmite calidez y tradición: una forma de vivir Halloween enraizada en la cultura local, al ritmo de la música y la célebre hospitalidad de la región de Acadiana.

Lake Charles: el sendero embrujado

La ‘Lost Hollows Haunted Attraction’ en Lake Charles es un sobrecogedor recorrido al aire libre que comienza con un paseo en carreta hacia lo más profundo del bosque. Los visitantes son transportados a los bosques más tenebrosos del suroeste de Luisiana antes de soltarlos para explorar el infame sendero Deadly Pines… ¡si se atreven! Como el mayor recorrido embrujado al aire libre de Lake Charles, esta atracción promete una experiencia de Halloween inolvidable.

Natchitoches: terror inmersivo en Dark Woods

La histórica ciudad de Natchitoches alberga la “Dark Woods Haunted Attraction”, considerada una de las experiencias de terror más inmersivas del Sur. Con escenarios de calidad cinematográfica, efectos especiales de última generación y recorridos que se integran en el paisaje boscoso, Dark Woods ofrece desde sustos moderados hasta terror absoluto.

Abierto en noches seleccionadas de octubre, este evento atrae a visitantes de todo el sur de Estados Unidos que buscan un Halloween que combine adrenalina, entretenimiento y la belleza natural de Luisiana.

Shreveport: calabazas comunitarias en Pumpkin Shine on Line

En el noroeste de Luisiana, Shreveport acoge cada octubre el entrañable Pumpkin Shine on Line. Este evento comunitario gratuito presenta cientos de calabazas talladas y decoradas por estudiantes locales, que iluminan el Betty Virginia Park.

Junto a la exposición hay espectáculos en vivo, puestos de comida, juegos y un ambiente relajado centrado en la comunidad. Con servicio de lanzadera gratuito para los asistentes, Pumpkin Shine se ha convertido en un clásico familiar y en símbolo de orgullo local.

Alexandria: el zoo disfrazado

El zoológico de Alexandria organiza su popular Zoo Boo, un evento diurno en el que los niños hacen truco o trato en estaciones decoradas por todo el zoológico. Con juegos, disfraces y un ambiente amigable, Zoo Boo demuestra cómo Halloween puede adaptarse a todas las edades, ofreciendo a las familias con niños pequeños una alternativa segura y educativa.

Covington: Monster Mash con un propósito solidario

En la región de Northshore, el Monster Mash de Covington transforma el Bogue Falaya Park en un animado festival diurno. Organizado por el St. Tammany Health System Parenting Center, combina juegos, espectáculos, manualidades y una aldea de truco o trato con un fin benéfico: recaudar fondos para programas de apoyo familiar.

La entrada incluye acceso a atracciones infantiles, con un pase VIP que ofrece actividades exclusivas. Halloween en Covington se celebra con la alegría del juego y el espíritu de la solidaridad.

Nueva Orleans: dos clásicos imperdibles

A orillas del río Misisipi, Nueva Orleans celebra Halloween con un estilo distintivo que complementa lo que ocurre en el resto del estado. Dos eventos destacan: el Krewe of BOO! Parade, que llena el French Quarter con carrozas iluminadas y comparsas festivas, y los famosos bailes de vampiros, como el Endless Night Vampire Ball, donde el estilo gótico se encuentra con el glamour y la literatura vampírica.

Cementerios y recuerdo

Más allá de los desfiles y las fiestas, Halloween en Luisiana mantiene una profunda conexión con la memoria. El 1 de noviembre, la tradición de La Toussaint hace que las familias limpien y encalen tumbas, coloquen coronas y participen en bendiciones en los cementerios. En ciudades como Nueva Orleans, las visitas autorizadas a cementerios históricos como el cementerio de St. Louis, combinan patrimonio, espiritualidad y turismo responsable.

Respeto y buenas prácticas

Luisiana invita a los visitantes a sumergirse en una experiencia única, pero también les recuerda la importancia del respeto cultural: no tocar altares ni objetos rituales, evitar el consumo de alcohol en los cementerios, pedir siempre permiso antes de tomar fotos y dejar de lado los estereotipos simplistas. Solo así se puede honrar adecuadamente la diversidad cultural y espiritual que ha dado forma a Halloween aquí.

Una temporada para todos los sentidos

Halloween en Luisiana se vive con los cinco sentidos. La vista se deslumbra con las calabazas iluminadas de Shreveport y los desfiles por las calles de Houma y Baton Rouge. El oído se llena con el ritmo de los tambores y la música cajún que acompañan las celebraciones. El tacto se experimenta a través de las cartas del tarot extendidas sobre una mesa en Jackson Square o la fría piedra de una tumba encalada durante La Toussaint. El olfato surge de las velas encendidas en los altares y del aire húmedo del pantano. Y el gusto se saborea en cada bocado de cocina criolla y cajún que acompaña las festividades, completando un viaje sensorial único.