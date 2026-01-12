Andorra ofrece cerca de 300 kilómetros de pistas esquiables

Las estaciones de Grandvalira Resorts con la previsión de nuevas precipitaciones de nieve que permitirán seguir ofreciendo unas condiciones excelentes y prácticamente los 308 km esquiables de los tres dominios andorranos operativos. De hecho, Grandvalira se mantiene con prácticamente 200 km de pistas abiertas, la oferta más amplia de los Pirineos y del Sur de Europa, y espesores de nieve acumulados de hasta 80 cm. Paralelamente, Pal Arinsal y Ordino Arcalís siguen operando con el 100% de las pistas e instalaciones, y espesores de hasta 80 cm en el caso de Pal Arinsal y de hasta 135 cm en el de Ordino Arcalís. Sin embargo, estos centímetros podrán aumentar en los próximos días, ya que según las previsiones meteorológicas se esperan nuevas nevadas, principalmente entre el viernes y el sábado, mientras que las gélidas temperaturas de los últimos días se relajarán para dar a paso a jornadas algo más suaves.

Descubrir las estaciones de la forma más exclusiva

Tras la resaca navideña, estas semanas de enero son un gran momento para descubrir el entorno natural de las estaciones andorranas a través de diferentes actividades y propuestas exclusivas, y aprovechar las excelentes condiciones de estos días. En Ordino Arcalís, se puede explorar la estación en motos de nieve para sumergirse en la montaña de una forma diferente, dejándose llevar por la sensación de libertad mientras se recorren los caminos nevados en el área de La Coma. Esta experiencia guiada permite descubrir rincones escondidos y paisajes únicos, combinando la velocidad con la serenidad del invierno andorrano, en una aventura accesible para todos los niveles y pensada para disfrutar intensamente de la naturaleza en estado puro.

Pal Arinsal propone una opción más pausada, pero igualmente intensa: adentrarse en el dominio haciendo esquí de montaña y dejarse llevar por los guías del Adventure Center, profesionales que conocen cada rincón del territorio, disfrutando de ascensiones tranquilas y suaves descensos en medio de un paisaje puro y silencioso. La experiencia combina seguridad, aprendizaje y conexión con la montaña, ideal tanto para quien se inicia en el esquí de montaña como para quien desea explorar nuevos trazados con la confianza de ir acompañado de expertos.

Y para terminar la jornada, la exclusividad de pernoctar en Grandvalira en una de Las Cabañas de Grandvalira by Serras Collection, una propuesta de alojamiento exclusiva que permite vivir la montaña de una forma completamente inmersiva. Se puede elegir entre el Domo Coma III, una burbuja geodésica que ofrece una estancia íntima e inmersiva a pie de pistas; la Cabaña Piolet, una cabaña rústica ubicada en Grau Roig que combina el encanto de un refugio con la calidez de un alojamiento cuidado hasta el detalle, y el Niu del Pla de les Pedres, una pequeña cabaña de madera sólo accesible esquiando que propone una experiencia de glamping cálida y única en plena montaña. Desde esta temporada estos alojamientos están gestionados por Serras Collection, el grupo hotelero de lujo originario de Andorra que gestiona establecimientos de alta gama y que se caracteriza por ofrecer un servicio muy personalizado, un diseño cuidado y una experiencia de hospitalidad de nivel premium, en ubicaciones siempre muy privilegiadas.

Gastronomía de alta montaña y après-ski en L’Abarset

Las estaciones de Grandvalira Resorts cuentan con 86 puntos de restauración, entre ellos propuestas para todas las necesidades y ambientes diferentes, donde destacan las terrazas con vistas de infarto y ambientación musical, así como los restaurantes con cocina de autor y propuestas gastronómicas de alta montaña. En Grau Roig se puede descubrir la cocina del chef catalán con estrella Michelin, Nandu Jubany, que está al frente del Vodka Bar y el Piolet. Este año se suman el Tub bulthaup y la Vacanal, su línea de hamburguesas gourmet que habrá que descubrir, al igual que las smash burgers de la casa andorrana La Suculenta, que se caracteriza por su proceso artesanal y productos de primera calidad. Por su parte, el IQOS Terrace contará con DJ en directo de la mano de KKAYVI y Tenke, así como con el artista Marc Vidal que plasmará su arte personalizando los esquís de los asistentes.

En Pal Arinsal se puede degustar un buen vermut en la Terrassa Vermut, acompañado de los reconocidos productos de Espinaler y unas grandes vistas. El Pla de la Cot, por su parte, ofrecerá una nueva oportunidad para vivir una de sus cenas bajo las estrellas, una velada mágica donde la naturaleza y la gastronomía se unen en un entorno nocturno espectacular al que se tendrá que acceder con retrac o siguiendo un camino iluminado con esquís o raquetas.

L’Abarset también merece una visita para degustar la carta renovada de esta temporada, que incorpora lo mejor de la cocina de mercado y de producto de temporada en una atmósfera cálida, a la vez sofisticada y relajante. Una atmósfera que se transforma a partir de las 16 h para convertirse en el epicentro del après-ski pirenaico con grandes fiestas y la música de los DJ más prestigiosos del momento. Este fin de semana ocuparán la cabina del famoso local la DJ andorrana Patricia Mantovani el viernes, y el barcelonés RHENDER el sábado, conocido por su estilo propio influido por el hip hop de los 90 y los ritmos latinos.