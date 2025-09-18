Oliver Twist, El Musical llega a La Latina a partir del 12 de noviembre

jueves 18 de septiembre de 2025 , 09:53h

Tras el éxito de Los chicos del coro, sus productores nos traen su nuevo espectáculo, Oliver Twist, el musical, al Teatro La Latina a partir del 12 de noviembre.

Con una puesta en escena vibrante, música original y una historia universal sobre la infancia, la esperanza y la búsqueda de un hogar, esta propuesta teatral aspira a dejar huella en el corazón del público. Una producción pensada para toda la familia que combina emoción, ternura y grandes momentos musicales. Oliver Twist llegará para convertirse en el nuevo gran musical familiar de la temporada.

AMR Produce, productora de Los chicos del coro, traerá por primera vez a España esta adaptación original del clásico de Charles Dickens.

La novela, que narra la historia de esperanza y superación de Oliver Twist, un huérfano en el Londres del siglo XIX, forma ya parte de la cultura popular y del imaginario tanto de adultos como de jóvenes, gracias también a sus numerosas versiones cinematográficas, escénicas y televisivas.

Pedro Villora, reconocido dramaturgo y escritor, firma el guión y las letras de las canciones, aportando su sensibilidad y experiencia únicas a esta adaptación. Entre sus trabajos más destacados, Víllora fue el responsable de escribir la exitosa versión teatral de Los chicos del coro, actualmente en cartel con más de 250.000 espectadores, además de otras adaptaciones de renombre (Calderón, Emilia Pardo Bazán, Galdós, Wilde…) que han consolidado su prestigio en el ámbito teatral.

La música, por su parte, lleva la firma de Gerardo Gardelin, prestigioso compositor y director musical argentino con una destacada trayectoria en el mundo del teatro musical. Gardelin ha participado en grandes producciones internacionales como Chicago, El Fantasma de la Ópera, Mamma Mia!, La Bella y la Bestia, Los Locos Addams, Los Productores y Los Puentes de Madison. Con experiencia previa en Oliver Twist en Argentina, Gardelin estará al frente de los músicos de gran nivel que interpretarán en directo la música del espectáculo, asegurando una experiencia única e inolvidable.

Finalmente, la dirección escénica estará a cargo de Juan Luis Iborra, contrastado director y dramaturgo teatral, el diseño de iluminación recae sobre Juanjo Llorens, el diseñador de coreografía es Luis Santamaría, la escenografía ha sido diseñada por David Pizarro, y el diseño de vestuario es de Macarena Casís y el diseño de sonido es de Javier Isequilla, el mismo equipo que triunfó con Los chicos del coro.

El cast está formado por más de 30 actores, repartidos entre elenco infantil y adulto, dará vida a los inolvidables personajes de esta historia clásica.

El próximo 12 de noviembre Oliver Twist, El Musical subirá al escenario del Teatro La Latina para ofrecer una experiencia única que combina una historia cargada de emociones con un espectáculo musical de altísimo nivel.