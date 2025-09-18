AETERNA, ciclo de cine fantástico y de terror de Madrid, inicia su 3ª temporada

jueves 18 de septiembre de 2025 , 09:57h

AETERNA, el triple ciclo madrileño de cine de género nacido en 2023, regresa tras el parón veraniego con una tercera temporada que combina clásicos, preestrenos y proyecciones exclusivas, “para disfrutar de la mejor manera: en pantalla grande y en compañía de una comunidad de espectadores siempre deseosa de oportunidades de descubrir o regresar una vez más a sus películas favoritas”, en palabras de los responsables. El arranque será el sábado 27 de septiembre a las 22:00 horas en el mk2 Cine Paz, con un pase especial por el 25º aniversario de “American Psycho” (2000).

Adaptación de la clásica novela de Brett Easton Ellis, con Mary Harron detrás de las cámaras y Christian Bale como protagonista total, “American Psycho” ha ido cogiendo peso en el imaginario colectivo, convirtiéndose en pieza de culto para toda una generación de espectadores. La proyección incorporará una de las grandes novedades de la tercera temporada de AETERNA, que consiste en la inclusión de cortometrajes previos a cada película con la participación de sus equipos responsables, siempre que sea posible.

En este primer pase, el corto elegido es “Sombra do Mar”, que podrá verse con la presencia de su director, Sergio Pereda, gracias a la colaboración de Curtas Festival do Imaxinario y su iniciativa Galicia Imaxinaria, que potencia la imagen nacional e internacional del talento audiovisual gallego.

Y como en el pasado ejercicio, el proyecto volverá a articularse en tres líneas: Clásicos, con pases mensuales en mk2 Cine Paz; Nova, dedicada a preestrenos antes de su llegada a salas; y Equis, programa bimestral de cine extremo en Sala Equis.