El touroperador Island Tours participará en la Feria Caravanig 2025

viernes 19 de septiembre de 2025 , 08:19h

Grupo Island Tours, touroperador, con más de 24 años en la organización de viajes, consolida su apuesta por el sector del caravaning con su participación en CARAVANING 2025, el Salón Internacional del Caravaning, que tendrá lugar en el recinto Gran Vía de la Fira Barcelona del 11 al 19 de octubre.

Su presencia en esta nueva edición de la feria estará vinculada al portal Autocaravanas y Campers (A&C), que forma parte del grupo, y contarán con un stand propio en el Pabellón 2, Nivel 0, Calle B, Stand 204.

Grupo Island Tours aportará su experiencia en el sector de los viajes en autocaravana asesorando a todos los asistentes que estén interesados en recorrer alguno de sus destinos practicando este tipo de turismo.

De esta manera, presentarán sus recorridos por Islandia en dos modalidades distintas: un circuito en grupo guiado en autocaravana (para Semana Santa y verano), con el acompañamiento de expertos que desde su propio vehículo dirigirán a los participantes por los lugares más destacados de la isla; y opciones en autocaravana a medida.

También ofrecerán una completa programación de itinerarios “a su aire” por Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos (concretamente, por la Costa Oeste), Noruega y Nueva Zelanda, con la que los viajeros podrán descubrir los países libremente.

Autocaravanas y Campers, por su parte, dará a conocer su marketplace al público final y a los profesionales del sector del caravaning, con el objetivo de que puedan vincularse al mismo mediante las diferentes opciones de membresía y planes disponibles, para que puedan ofrecer sus servicios y productos a los usuarios de la plataforma.

Salón Internacional del Caravaning: CARAVANING 2025

CARAVANING 2025 es, desde su primera edición en el año 1976, la gran cita de referencia para la industria y los usuarios en España y el sur de Europa. Dispone de tres áreas temáticas para ofrecer una visión 360º: CARAVANING Travels, CARAVANING Sports y CARAVANING Adventures.

La organización prevé la participación de más de 250 marcas líderes en el mercado, 134 expositores y más de 67.000 visitantes, en sus más de 65.000 m2 de exposición.