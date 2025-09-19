Hyatt abre las puertas del Me and All Hotel Berlin East Side

viernes 19 de septiembre de 2025 , 08:24h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anunció la apertura del Me and All Hotel Berlin East Side, un hito significativo en la estrategia de expansión de sus marcas en los destinos turísticos más populares de Europa. Situado en el distrito de Friedrichshain —conocido por su diversidad cultural, edificios históricos y animado ambiente—, el hotel conecta a los huéspedes con el pulso comercial de la ciudad y con experiencias locales, convirtiéndose en una base ideal tanto para viajes de negocios como de ocio.

A orillas del río Spree y a pocos pasos de la icónica East Side Gallery, el hotel ofrece acceso privilegiado a algunos de los principales atractivos culturales e históricos de Berlín, como la Puerta de Brandeburgo, el Reichstag y la Catedral de Berlín. Rodeado de restaurantes, cafés y tiendas cerca de Schillingbrücke, y con excelentes conexiones de transporte, el establecimiento constituye un punto de partida ideal para sumergirse en el auténtico espíritu berlinés.

Al respecto, Michel Morauw, Director General de Hyatt para el Norte de Europa, declaró: “La apertura del Me and All Hotel Berlin East Side marca un hito clave en la expansión de la presencia de nuestras marcas en Europa, respondiendo a la creciente demanda de viajes de negocios y de ocio en la región. Este hotel refleja fielmente la esencia de la marca Me and All Hotel, permitiendo a los huéspedes sentir de manera auténtica el pulso del barrio”.

Por su parte, Lena Bigalke, directora general del hotel, señaló: “Berlín sigue consolidándose como un centro vibrante para el negocio y el ocio, y estamos encantados de invitar a los viajeros a descubrir su encanto único. Con habitaciones de diseño y espacios sociales dinámicos, el hotel ofrece la base perfecta para relajarse, conectar y explorar la ciudad”.

Estilo urbano. Conexión local. Comunidad en el corazón.

Con 227 habitaciones de diseño, el Me and All Hotel Berlin East Side combina el confort moderno con el carácter auténtico de Berlín. Los tonos y texturas de inspiración retro rinden homenaje al diseño de la Alemania del Este y del Oeste entre los años 50 y 80, mientras que las camas king-size, el minibar gratuito, televisores de 55 pulgadas y la distribución funcional de las habitaciones aportan un toque contemporáneo. Algunas estancias ofrecen vistas a la animada ciudad y otras al tranquilo río.

El hotel celebra la comunidad, el vínculo local y la energía urbana. Sus espacios —incluida la zona de coworking— están diseñados para que los huéspedes encuentren concentración cuando lo necesiten y conexión cuando lo deseen. Desde rincones tranquilos hasta zonas animadas para encuentros espontáneos, cada ambiente busca el equilibrio entre productividad y energía social.

En el corazón del hotel destaca su amplio day bar, un punto de encuentro que combina un diseño audaz con un ambiente relajado y contemporáneo, perfecto para disfrutar de un café o un aperitivo después del trabajo. Por la noche, la protagonista es la Resi Bar, segundo punto neurálgico del hotel, donde se ofrecen cócteles de autor y cervezas artesanas en un entorno industrial-chic iluminado con arte de neón.

Para quienes buscan recargar energía, el hotel cuenta con un gimnasio de 80 metros cuadrados, abierto 24 horas al día, los 7 días de la semana.

El latido de Berlín, dentro del hotel

Más allá de sus espacios, el Me and All Hotel Berlin East Side conecta a los huéspedes con el latido local de la ciudad. Gracias a colaboraciones con “héroes locales”, el hotel incorpora la energía y cultura berlinesas en su interior mediante eventos pop-up, instalaciones artísticas y experiencias gastronómicas, musicales y de mixología. Cada momento está diseñado para sumergir al viajero en la microcomunidad del East Side, convirtiendo cada estancia en un reflejo auténtico de la vida berlinesa.