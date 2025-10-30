Vueling inaugura nueva ruta directa entre Alicante y Santander

jueves 30 de octubre de 2025 , 08:14h

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, ha inaugurado su nueva ruta directa entre Alicante y Santander. El vuelo, VY1350, despegó del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández a las 17:58 h y aterrizó en el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander a las 19:18 h, marcando el inicio de esta nueva conexión.

La conexión contará con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados, y estará disponible durante toda la temporada de invierno 2025–2026. Con esta ruta, Vueling refuerza la conectividad doméstica desde ambas ciudades, facilitando los desplazamientos tanto para viajeros de ocio como negocios entre la Comunidad Valenciana y Cantabria.

El lanzamiento de esta ruta se enmarca en el refuerzo de la operativa de Vueling en la base alicantina, donde la compañía ha incorporado un avión adicional este invierno, elevando a cinco la flota. Además, ha superado por primera vez el millón de asientos ofertados durante los meses de invierno, un 12,5 % más que el año anterior, consolidando su red de rutas nacionales e internacionales desde el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Además, Vueling continúa fortaleciendo su presencia en el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, ofreciendo a los pasajeros del norte de España un acceso directo y cómodo al sureste peninsular durante toda la temporada de invierno.