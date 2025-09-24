Andalucía promociona su destino en el Festival de San Sebastián

miércoles 24 de septiembre de 2025 , 09:20h

Alrededor de 110 profesionales de la industria audiovisual nacional e internacional participaron ayer en la presentación de Andalucía como destino para acoger rodajes y para el desarrollo del turismo cinematográfico celebrada de forma paralela al Festival de San Sebastián.

La acción está organizada por Andalucía Film Commission en el marco del acuerdo de colaboración que se desarrolla junto a la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, que cuenta con la cofinanciación de fondos europeos, para impulsar un segmento sostenible, desestacionalizador y de alto impacto económico.

El encuentro, durante uno de los festivales de cine más relevantes internacionalmente, se dirigió a mostrar el potencial, talento y futuro de la industria audiovisual de la comunidad, posicionando a la región como un gran plató que permita captar rodajes y atraer viajeros.

El acto promocional también contó con la presentación de la Academia de Cine de Andalucía, la RTVA y del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía, para ofrecer a los profesionales una visión completa de las oportunidades que convierten a Andalucía en un territorio competitivo para rodar.

La producción cinematográfica y de series en la comunidad multiplica la demanda de alojamiento, restauración y transporte, beneficiando a decenas de empresas locales y proyectando la imagen del destino ante los espectadores. Así, Andalucía Film Commission y la Red de Ciudades de Cine de Andalucía atienden anualmente a cerca de 1.400 proyectos audiovisuales que generan más de 20.000 empleos y alrededor de 110 millones de euros.

Los rodajes tienen además una alta incidencia en la industria turística, ya que se estima que solo el alojamiento de los equipos supone unos 12 millones de euros anuales. Se contribuye además a la diversificación la oferta turística de la comunidad, mediante un producto que permite reducir la estacionalidad, generar empleo cualificado y distribuir sus beneficios por todo el territorio.

La colaboración con Andalucía Film Commission ha permitido este año mostrar el potencial del destino en otros encuentros especializados del sector, como la Berlinale (Alemania) o el Marché du Film de Cannes (Francia), y continuará en los próximos meses en foros como Focus London o el International Film Festival of India.

El acuerdo también contempla otras acciones como la alianza con la móvil ‘SetJetters’, que permite al viajero visitar localizaciones de rodaje geolocalizadas y recrear con su propia cámara escenas exactas de producciones; y con la plataforma de podcasts Loquis para difundir contenidos sobre la oferta andaluza del segmento.