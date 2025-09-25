Galicia se adhiere a la Carta internacional del Icomos para el turismo rural

jueves 25 de septiembre de 2025 , 08:04h

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, anunció la adhesión de Galicia, y concretamente de la gestión del turismo rural, a los principios de la Carta Internacional de ICOMOS para el Turismo Cultural Patrimonial de 2022. Xosé Merelles mantuvo un encuentro con la vicepresidenta del Comité Científico Internacional de Turismo Cultural de ICOMOS y coordinadora de la Carta, Celia Martínez Yáñez, que se encuentra visitando la comunidad junto a otros miembros del Comité, para reflexionar, debatir y apoyar la aplicación del documento con los agentes implicados en la gestión del turismo y el patrimonio en Galicia.

Según destacó el director de Turismo de Galicia con este encuentro a comunidad gallega se suma así a los lugares comprometidos con esta recomendación internacional, que tiene una filosofía transformadora y regenerativa que la convirtieron "en un referente internacional entre los sitios patrimoniales y comunidades que persiguen un turismo responsable, transformador y sostenible".

La Carta de Turismo Cultural Patrimonial 2022 es una guía para alcanzar un equilibrio entre la actividad turística, la participación de los residentes y demás sectores implicados, y la conservación y disfrute de los valores del lugar, así como la mitigación de los impactos climáticos y ambientales. El documento se centra principalmente en la gestión y planificación, la cooperación, la gobernanza compartida, la interpretación del patrimonio o la sostenibilidad en la planificación y gestión, entre otros.