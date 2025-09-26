La OCNE inaugura una temporada muy especial, la última de David Afkham

viernes 26 de septiembre de 2025 , 07:51h

Wozzeck se podrá escuchar en versión concierto los días 3 y 5 de octubre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, justo el año en el que se celebra el centenario de su estreno en Berlín. Es uno de los títulos más importantes en la historia de la ópera.

La Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) inaugura su temporada 2025/2026 con Wozzeck de Alban Berg, ópera en versión concierto que se podrá disfrutar los días 3 y 5 de octubre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Estos conciertos celebran el centenario del estreno en Berlín del que es uno de los títulos más importantes en la historia de la ópera, y, además, suponen el inicio de la que será la última temporada de David Afkham como director titular y artístico de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE).

La interpretación de Wozzeck es la culminación de la trayectoria de David Afkham al frente de los conjuntos nacionales, que se inició en 2014 como director asociado y continuó, ya desde 2019, como director titular y artístico. Además, la obra de Alban Berg cierra un círculo de interpretaciones operísticas dirigidas por Afkham a la OCNE centradas en el gran teatro lírico de los siglos XIX y XX, con títulos tan significativos de la historia de la ópera, todos ellos antecedentes estéticos de Wozzeck, como El holandés errante y Tristán e Isolda, de Wagner; Elektra y Salomé, de Richard Strauss; o Fidelio, de Beethoven.

Para la interpretación de esta ópera, de noventa minutos de duración sin descanso, la OCNE y Afkham confían en un reparto excepcional que encabezan Martin Winkler, como Wozzeck; Lise Lindström, Marie; Rodrigo Garull, Tambor mayor; Stephen Milling, Doctor; Jürgen Sacher, Capitán; Tansel Akzeybek, Andrés; y Solgerd Isalv, Margret.

Con objeto de lograr un mejor acercamiento dramático en estos conciertos, la OCNE ha pedido a la directora de escena Susana Gómez una implantación escénica apropiada a las características de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Gómez trabajó anteriormente con la OCNE en la ópera Salomé, en junio de 2022, y su trabajo fue ampliamente elogiado.

La historia de la ópera tiene un antes y un después del estreno en Berlín, en diciembre de 1925, de Wozzeck, la primera de las dos óperas de Alban Berg. Con este título, el que fuera uno de los principales autores de la Segunda Escuela de Viena, cuyo fundador fue Arnold Schönberg, abre una nueva vía expresiva al recurrir a un libreto de profunda crítica social basado en la obra teatral de Georg Büchner. En lo que se refiere a la escritura musical, Berg, alumno de Schönberg, hace convivir la atonalidad con la necesaria expresividad vocal y la acción dramática, abriendo un nuevo horizonte en el teatro musical cuyas consecuencias llegan a la creación actual.

La identificación Afkham-Berg es profundamente significativa en la carrera del director de la OCNE, no en vano el mundo expresionista en el que se sitúa la partitura está emparentado con el gran repertorio sinfónico que ha jalonado la trayectoria de Afkham en Madrid. A lo largo de la presente temporada, Afkham volverá a ese gran repertorio con interpretaciones de las Tres piezas para orquesta opus 6, del propio Alban Berg; el Requiem de Guerra de Britten; o la Sinfonía número 9, de Mahler, obra con la que Afkham pondrá fin a la temporada 25/26 en el mes de junio y con ello su titularidad.