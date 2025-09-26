Vuelo a Rovaniemi exclusivo para los clientes de Iberia Club, que podrán adquirir sólo con Avios

viernes 26 de septiembre de 2025 , 08:20h

Iberia vuelve a sorprender a sus clientes Iberia Club lanzando con una experiencia única: un nuevo Vuelo Iberia Club, el único que despega exclusivamente con Avios. En esta ocasión, el destino elegido es Rovaniemi, en la mágica Laponia finlandesa, donde se encuentra el hogar oficial de Papá Noel, lo que lo convierte en un viaje perfecto para disfrutar en familia.

Este vuelo especial, disponible en exclusiva para los clientes de Iberia Club, permite adquirir los billetes únicamente mediante Avios. Los pasajeros podrán viajar de Madrid a Rovaniemi entre el 28 de diciembre y el 1 de enero, con precios desde 12.000 Avios por trayecto.

Con esta iniciativa, la aerolínea quiere premiar la fidelidad de los clientes Iberia Club ofreciéndoles un viaje exclusivo.

Programa Iberia Club

Iberia Club es el programa de Iberia con el que premia la fidelidad de sus mejores viajeros con vuelos y otras ventajas exclusivas. En la actualidad, el programa cuenta con más de 7,5 millones de socios y ofrece cinco niveles: Clásica, Plata, Oro, Platino y Platino Prime. A estas, se suman las categorías de por vida Infinita e Infinita Prime.

Los titulares del programa de fidelización de Iberia pueden ganar Avios cuando vuelan en Iberia o en las compañías aéreas asociadas al programa, como así también con las marcas con las que se puede ganar Avios: gastos en tarjetas de crédito afiliadas al programa, alquiler de coches, repostaje de combustible, estancias en cadenas de hoteles internacionales, u otras compras en más de un centenar de partners. Los Avios se pueden utilizar como moneda de canje para adquirir vuelos, hoteles, alquiler de coches, escapadas o experiencias de ocio.