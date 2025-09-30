El centro comercial H2O patrocina la IX Carrera de Rivas-Vaciamadrid en Marcha Contra el Cáncer

martes 30 de septiembre de 2025 , 08:57h

Un año más, el centro comercial H2O es patrocinador de uno de los eventos deportivos más emblemáticos de Rivas-Vaciamadrid: la

IX Carrera en Marcha contra el Cáncer. Un evento deportivo y solidario que se celebrará el próximo domingo 5 de octubre a partir de las 10:00 h., con salida y meta en el Recinto Ferial municipal.

Organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Rivas-Vaciamadrid y el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, esta cita deportiva tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la lucha contra el cáncer y recaudar fondos que se destinarán a la investigación sobre la enfermedad y el apoyo a pacientes oncológicos.

Los cinco kilómetros de recorrido de la prueba, que no tiene carácter competitivo, se pueden completar corriendo o andando, lo que hace de este evento un encuentro accesible a participantes de todas las edades y niveles de condición física.

Inscripciones y recogida de dorsales

Las inscripciones podrán formalizarse a través de la web oficial y tienen un coste de 10€ para adultos y 6€ para los menores de 12 años.

Los participantes inscritos en la carrera ripense podrán recoger sus dorsales en el centro comercial los días 3 y 4 de octubre dentro del siguiente horario:

3 de octubre, de 18:00 a 21:00 h.

4 de octubre de 11:00 a 14:00 h. por la mañana y de 18:00 a 21:00 h. de la tarde.

Para H2O, colaborar en esta nueva edición de la Carrera de Rivas-Vaciamadrid en Marcha Contra el Cáncer supone reforzar su compromiso con la salud, el deporte y la solidaridad. “Estamos encantados de apoyar esta iniciativa que reúne a toda la población de Rivas en torno a una causa tan importante. Esta prueba no es solo un evento deportivo, sino que representa el espíritu de solidaridad que caracteriza a nuestra localidad y una oportunidad de fortalecer los lazos que nos unen”, ha declarado Nadia Fernandes, gerente del centro comercial H2O.