Taiga convierte Halloween en una experiencia única de camping

martes 30 de septiembre de 2025 , 08:59h

Taiga Camping Resorts celebra Halloween por todo lo alto, con un animado plan pensado para toda la familia, ideal para grupos con niños, en el que también tienen cabida las mascotas.

Octubre no puede despedirse sin una buena fiesta, por eso los diferentes destinos que ofrece la marca, tanto al norte -TAIGA Delta de l´Ebre y TAIGA Lake Caspe- como al sur de España – TAIGA Almería Playa, TAIGA Conil, Taiga Puerto de Santa María y TAIGA Tarifa Punta Paloma, - de España, permanecen abiertos en estas fechas ofreciendo la posibilidad de una escapada de miedo en familia personalizada en la que aventura y confort van de la mano.

El fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre es uno de los más especiales para los establecimientos de TAIGA Campings Resorts. La marca reparte este año su espíritu más terrorífico por todos sus campings, con la novedad de que, en dos de ellos, TAIGA Conil y TAIGA Delta de L’Ebre, las celebraciones arrancan un fin de semana antes, del 24 al 26 de octubre.

El viajero puede vivir en TAIGA Camping Resorts una experiencia aterradoramente divertida disfrutando de un Halloween lleno de sorpresas. Todo un planazo para niños, donde el misterio y la intriga esperan en cada esquina. Talleres de manualidades, concursos de disfraces, pinta caras, cuenta cuentos, mini disco donde se puede aprender a bailar Thriller de Michael Jackson, yincanas de terror y un menú especialmente pensado a medida para la ocasión. Un animado plan que permite dar rienda suelta a la imaginación disfrutando de un ambiente distinto al del resto del año.

En Otoño los diferentes destinos de TAIGA Camping Resorts se visten de gala y Halloween se convierte en la excusa perfecta para juntarse, organizar fiestas y actividades en familia o entre amigos y disfrutar del tiempo juntos creando bonitos recuerdos.

Inolvidables recuerdos para todas las edades, sin prescindir de las mascotas

Celebrar Halloween es ya una tradición arraigada en los Campings Resorts de la marca, esos días todos en TAIGA se vuelcan para invitar a sus visitantes a compartir divertidas y emocionantes actividades que les ayuden a vivir al máximo la escapada.

Las experiencias son uno de los principales pilares de la marca TAIGA. En sus destinos el visitante siempre encuentra actividades para vivir el entorno de una manera única, en contacto con la naturaleza y construyendo momentos de felicidad con los seres más queridos. Pero además, la gran oferta de más de 150 tiendas glamping de las que disponen ya, en cuatro de sus cinco establecimientos, permite alojarse en mitad de la naturaleza con todas las comodidades, como cocina, sala de estar o baño y ducha privados. Sin dejar de contar con las tradicionales parcelas, la opción de siempre, para los más aventureros.

En TAIGA Conil y TAIGA Lake Caspe, los dos destinos que antes empiezan con la celebración, la infancia se divierte también con talleres de pintacaras y maquillaje monstruoso, además de una gran fiesta, amenizada con música y DJ y divertidos concursos que son ya famosos en sus entornos.

La marca ha diseñado talleres temáticos para crear y personalizar tanto la decoración de sus alojamientos, como los disfraces o las calabazas con las que, después, compiten los campistas por llevarse el premio. TAIGA Conil destaca especialmente en este aspecto, su concurso de decoración de alojamientos ha ido ganando fama en el entorno y ya es toda una tradición asentada que las familias esperan llegar con ganas.

Para los más pequeños los destinos TAIGA cuentan también con mini disco, donde todos pueden aprender la coreografía de Thriller, cuenta cuentos de misterio – como el de TAIGA Tarifa, uno de los más reconocidos de la zona, de la mano de la famosa compañía de teatro "Teatrín". Y también yincanas del terror, como el pasaje del terror por todo el camping en TAIGA Lake Caspe o el túnel del terror en TAIGA Delta de l’Ebre, que obliga a las familias y grupos a mantenerse siempre unidos y entre risas ante los sustos.

En TAIGA Delta de l’Ebre preparan una agenda completa de actividades tematizadas, para todos los públicos; que incluye divertidas competiciones deportivas como un torneo de petanca, tiro con arco maléfico o yoga zombie. Y, por las noches, un cocktail misterioso y un karaoke terrorífico hacen las delicias de los mayores amantes de Halloween, donde pueden exhibir sus mejores creaciones en el desfile para niños, adultos y mascotas. Los más pequeños cuentan, además, con su mini castañada, para festejar también en formato nacional, y una sesión de minidisco para poner fin al gran fin de semana.

La oferta gastronómica de TAIGA también se mimetiza con la temática en estos días y en TAIGA Conil, TAIGA Almería Playa, TAIGA Tarifa Punta Paloma, TAIGA Puerto de Santa María, TAIGA Lake Caspe y TAIGA Delta de l’Ebre proponen menús especiales para deleitar a los fans del miedo y conquistar su sed de Halloween, también por el paladar. Estos días el visitante puede degustar hamburguesas monstruosas o patatas fantasmas, además de otras elaboraciones propias de la casa como el caldero de bruja, los corazones de bruja con cristales malditos, el pan demoníaco con costillas del inframundo o la poción de calabaza con nubes fantasmales y dientes de ogro. Atractivas propuestas pensadas para que ningún espíritu disfrutón quiera dejarlas pasar.