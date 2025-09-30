Huttopia Parque de Doñana recibe el premio como mejor proyecto sostenible de Huelva

martes 30 de septiembre de 2025 , 09:02h

El camping Huttopia Parque de Doñana ha recibido el premio a la Sostenibilidad Turística en los Premios de Turismo Provincia de Huelva 2025, organizados por la Diputación Provincial. Este galardón, considerado uno de los más importantes en el sector turístico de la provincia, reafirma el modelo de Huttopia como referencia en turismo responsable.

Situado en pleno Parque Nacional de Doñana, Huttopia Parque de Doñana se integra en un entorno de marismas, dunas y pinares. Su propuesta combina alojamientos que respetan el entorno con actividades que permiten al viajero dormir bajo las estrellas, recorrer senderos o conectar con la riqueza cultural de la región.

Chalet Huttopia Parque de Doñana

Más allá del alojamiento, Huttopia Parque de Doñana invita a adentrarse en Doñana de forma auténtica: pedalear hasta el pueblo de Hinojos, cabalgar entre marismas o saborear la tradición en catas de vino y aceite. Esta apuesta de la marca francesa por integrar naturaleza, cultura y sostenibilidad ha sido clave para que el destino reciba este reconocimiento y la convierte en un escaparate vivo de la identidad de Huelva, donde la sostenibilidad se combina con la autenticidad del territorio, apoyando a productores y tradiciones.

El Premio a la Sostenibilidad Turística 2025 refuerza así la posición de Huttopia Parque de Doñana como modelo de ecoturismo innovador y consolida el compromiso de la provincia con un turismo respetuoso que protege su riqueza natural y cultural.