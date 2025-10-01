Cortijo andaluz del siglo XVII para disfrutar de unos días de relax en la campiña jerezana

miércoles 01 de octubre de 2025 , 09:59h

Septiembre es el mes por excelencia para aprovechar los últimos días de buen tiempo y regalarse una escapada a un entorno natural, lejos del ritmo frenético de la vuelta al trabajo. Una tendencia cada vez más habitual entre los viajeros que, después de las vacaciones, buscan destinos cercanos que ofrezcan bienestar, autenticidad y experiencias en plena naturaleza.

Este ha sido el caso de la modelo y actriz española Laura Sánchez, que eligió este magnífico cortijo del siglo XVII recientemente restaurado y disponible en Airbnb, para pasar unos días de calma y desconexión en un entorno único. Con capacidad para 10 huéspedes y rodeado de 535 hectáreas de viñedos, olivares así como campos de trigo y girasol, este alojamiento combina la intimidad de un hogar de lujo con experiencias exclusivas al aire libre.

El cortijo destaca por su elegante salón con reposteros heráldicos, dormitorios bañados de luz natural, una cocina amplia perfecta para disfrutar en grupo y un cuarto de juegos. En el exterior, la piscina, el jardín y el patio con barbacoa completan la experiencia, creando un oasis privado en plena campiña jerezana.

Durante su escapada, Laura aprovechó para pasear por los pueblos cercanos y descubrir comercios y gastronomía local, viviendo una experiencia única y auténtica que conecta con el entorno natural.

Para Laura, como para muchos viajeros que eligen Airbnb, la plataforma ofrece la comodidad y privacidad de un hogar, incluso cuando se está lejos de casa. Viajar con amigos o familia en este tipo de alojamientos permite disfrutar de la autonomía de tener tu propio espacio, haciendo que cada viaje se convierta en una experiencia personal y única. Además, Airbnb permite descubrir destinos auténticos, fuera de las rutas turísticas tradicionales, donde conectar con la comunidad local, apoyar al comercio de proximidad y vivir una escapada enriquecedora.