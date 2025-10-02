Nueva normativa de seguridad de Emirates para el uso de baterías externas a bordo

jueves 02 de octubre de 2025 , 09:52h

A partir del 1 de octubre de 2025, está prohibido utilizar cualquier tipo de batería externa a bordo de los vuelos de Emirates. La aerolínea ofrece carga en los asientos de todos sus aviones, pero recomienda a los clientes que carguen completamente sus dispositivos antes de volar, especialmente en vuelos de mayor duración.

Una “batería externa” es un dispositivo portátil y recargable diseñado principalmente para proporcionar energía a otros dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y cámaras. Los clientes de Emirates pueden seguir llevando un cargador portátil a bordo con las condiciones específicas que se indican a continuación, pero los cargadores portátiles no pueden utilizarse en la cabina del avión, ni para cargar dispositivos desde el cargador portátil, ni para recargarlos utilizando la fuente de alimentación del avión.

Normativa de Emirates sobre las baterías externas a bordo:

Los clientes de Emirates pueden llevar un cargador portátil de menos de 100 vatios hora.

No se pueden usar baterías externas para cargar dispositivos personales a bordo.

No se permite cargar una batería externa con la fuente de alimentación del avión.

Todas las baterías externas aceptadas para el transporte deben tener disponible la información sobre su capacidad.

Las baterías externas no pueden colocarse en el compartimento superior a bordo del avión; ahora deben colocarse en el bolsillo del asiento o en una bolsa debajo del asiento delantero.

Las baterías externas no están permitidas en el equipaje facturado (norma vigente).

¿Por qué Emirates ha introducido este cambio?

Tras una exhaustiva revisión de seguridad, Emirates ha adoptado una postura firme y proactiva para mitigar el riesgo que suponen las baterías portátiles a bordo. En los últimos años, el uso de baterías externas ha aumentado significativamente, lo que ha provocado un incremento en el número de incidentes relacionados con baterías de litio a bordo de vuelos en toda la industria aérea.

Las baterías externas utilizan principalmente baterías de iones litio o de polímero de litio, y su función es la de una batería portátil diseñada para recargar dispositivos durante los desplazamientos. Las baterías contienen iones de litio suspendidos en una solución electrolítica. Los iones fluyen a través del electrolito, desplazándose entre dos electrodos a medida que la batería se carga y se descarga. Si la batería se sobrecarga o se daña, puede producirse un “descontrol térmico”. El sobrecalentamiento de las baterías es un proceso que se acelera por sí mismo, en el que la generación de calor dentro de una celda de la batería supera su capacidad para disipar el calor, lo que provoca un aumento rápido e incontrolable de la temperatura. Esto puede tener consecuencias peligrosas, como incendios, explosiones y la liberación de gases tóxicos.

La mayoría de los teléfonos y dispositivos sofisticados que funcionan con baterías de litio tienen un sistema interno de goteo que añade lentamente corriente a la batería para evitar la sobrecarga, pero es posible que muchos cargadores portátiles básicos no cuenten con esta medida de seguridad, lo que aumenta el riesgo. Todas las baterías portátiles están sujetas a las nuevas normas a bordo de Emirates.

Las nuevas normas de Emirates reducirán significativamente los riesgos asociados a las baterías externas al prohibir su uso a bordo del avión. Almacenar los cargadores portátiles en lugares accesibles dentro de la cabina garantiza que, en el caso poco probable de que se produzca un incendio, la tripulación de cabina, debidamente formada, pueda responder rápidamente y apagarlo.

La seguridad es uno de los valores fundamentales de Emirates y la piedra angular de todas sus operaciones y prácticas. Emirates se compromete a mantener y mejorar los niveles de seguridad de forma continua, protegiendo a los clientes y al personal en todo momento.