La aspereza después de La ligereza en la Cuarta Pared

Borde[r] (La aspereza) es una comedia oscura y gamberra que reflexiona sobre los límites; los límites del cuerpo, de la cordura, de lo representable, de lo correcto, del individualismo… Una mirada sarcástica que reivindica la posibilidad de explotar, estallar, gritar, arañar y mostrar aquella parte áspera que habita en nosotros.

Tras el éxito de IF (La ligereza), recomendado por El Cultural como Mejor Espectáculo del Año, la Cía del Sr Smith estrena el segundo espectáculo –aunque independiente– de la Trilogía de la Incertidumbre: BORDE[R] (La aspereza).

Sobre el espectáculo

Borde[r] es la segunda entrega de la Trilogía de la Incertidumbre. Tres comedias autónomas e independientes que abordan la dificultad de habitar este mundo lleno de incertidumbres desde diferentes perspectivas.

La primera de ellas fue IF (La ligereza), espectáculo que fue recomendado como Mejor del Año por El Cultural. Si en esta primera parte se trataba de la falta de control interno sobre nuestro camino, de cómo un gesto insignificante puede ser decisorio en el curso de nuestro destino; en Borde[r] se parte del elemento externo, un mundo donde factores incontrolables, ajenos a nosotros, repercuten directamente sobre nuestro bienestar, generando una sensación de hartazgo, de ansiedad e implosión interna difícil de gestionar. Como consecuencia nos vemos abocados a un estado de frustración, de incapacidad y de violencia sin control; una olla express que nos pone muy cerca de los límites y del borde del acantilado.

Sinopsis

Este espectáculo, como el anterior se constituye como un juego. Ponemos sobre el tablero a seis personajes, desconocidos, peleándose en una Oficina de Atención al Ciudadano y siendo incapaces de desentrañar cuáles son las razones que les ha conducido a esa situación.

En medio del caos, iremos descubriendo la historia de cada personaje y qué les ha empujado a ese escenario sin sentido. (“¿Por qué las cosas que parecían inocuas y fáciles, de repente, se vuelven complicadísimas? Cómo andar en línea recta, o simplemente respirar… Qué difícil es vivir, por dios.”)

¿Cómo puede ser que a pesar de vivir en el momento histórico en el que mayor bienestar social hemos conseguido, nuestra sensación de insatisfacción, frustración y hostilidad sea cada vez mayor? ¿Qué estructuras, dinámicas, fuerzas, pensamientos motorizan nuestra conducta para que nuestra sensación vital sea tan agónica, tan áspera? ¿Por qué tenemos la sensación de que todo está a punto de saltar por los aires?

Lo extraño no es perder la cordura; lo extraño es que, a pesar de todos los mecanismos de hostilidad, continuemos siendo amables con el prójimo.

SOBRE LA PUESTA EN ESCENA, UN ARTEFACTO DE PARTICIPACIÓN

La Cía del Sr Smith, con Pedro Casas a la cabeza, presenta Borde[r], una pieza con opción a la participación. Un juego donde se pone de manifiesto la dificultad de conocer nuestros límites y sus responsabilidades. Algunos momentos de las creación irán acompañados de situaciones de vergüenza ajena o acciones difíciles de digerir. Si algún espectador no puede soportarla, podrá activar el protocolo de seguridad. Todas estas acciones se gestionarán a través de la comedia y tienen como propósito una lectura más activa del espectador sobre la propuesta.

FECHAS: Del 9 al 25 de octubre 2025

En CUARTA PARED