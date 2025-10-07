Los flequillos que marcarán tendencia este otoño-invierno

martes 07 de octubre de 2025 , 08:45h

Bardot o cortina, curly shag, mariposa… los flequillos que se llevarán esta temporada son de lo más variado. Uno de los más destacados es el wispy, desfilado en las puntas y apto para todo tipo de rostros, pero también los muy rectos como el spock, cortito y diseñado como con una regla. Los baby bangs continuarán reinando sin ningún cambio al igual que el llamado tousled o despeinado, siempre anárquico, rebelde e informal.

Los flequillos que veremos hasta final de año van desde los más rectos como el spock o los baby bangs al choppy y tousled, que son todo lo contrario: “El flequillo spock no es para cualquiera y sin duda queda mejor si se tiene mucha frente, le va fenomenal una coleta alta, dándole un porte más sofisticado estilo Audrey Hepburn. Lo mismo con los microflequillos o baby bangs, ultracortos, muy rectos y estructurados, son fáciles de mantener y aportan un look desenfadado entre cómodo y libre” – nos cuenta Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral. Sobre uno de los flequillos más de moda, el wispy, Tudor resalta su versatilidad, naturalidad y capacidad de movimiento ya que es ligero, poco denso. O del choppy: “Es corto y desigual por encima de las cejas, estiliza mucho y queda ideal en todo tipo de largos, pero no en caras muy redondas”.

No podemos olvidarnos del indómito gringe, cómodo y muy efectivo para remarcar las facciones o la propia mirada, además de disimular complejos como una frente muy ancha o prominente: “Es un flequillo con muchas ventajas ya que apenas requiere cuidado y sujeción, aunque sí un cierto volumen, que podemos aumentar con ayuda del secador para que no se pierda ni confunda con el resto de la melena. Si quieres probar, primero deja crecerlo para poder desfilarlo después. El resultado es esoectacular en rostros más redondos (mejor abierto) y también suaviza las caras cuadradas”.

Flequillos bardot y mariposa

El bardot o flequillo cortina, claramente de inspiración francesa, está en lo más alto en cuánto a tendencias en este segundo semestre del año: “Es largo, con laterales desfilados y abierto por la mitad en forma de V invertida. Suele caer a la altura de los ojos y su forma es concava. Al no tener unas líneas marcadas, puede fundirse perfectamente con las capas del cabello y darle ese look casual y boho chic que le caracteriza”.

Respecto al flequillo butterlfy, abre en el centro con largos mechones en los laterales, que a su vez enmarcan el rostro y suavizan las facciones en caras más ovaladas o alargadas: “Hablamos de un flequillo degradado que es ideal si tu objetivo es adelgazar la cara, ya que no crean volumen en la frente, se desfilan a los lados dando una mayor profundidad al rostro”.