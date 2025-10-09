Los Cabos, un rincón privilegiado de México, convertido en refugio para celebrities internacionales

jueves 09 de octubre de 2025 , 09:14h

Si alguna vez se preguntan dónde desaparecen las estrellas de Hollywood cuando apagan los focos, la respuesta está en un rincón privilegiado de México: Los Cabos. En el extremo sur de Baja California Sur, este paraíso combina playas infinitas, resorts frente al mar y un ritmo de vida donde la exclusividad convive con la autenticidad. No es casualidad que actores, músicos y modelos lo hayan convertido en su refugio predilecto para desconectar y reencontrarse con lo esencial.

Lejos de las alfombras rojas y los flashes, aquí la vida transcurre entre cenas al borde de acantilados, atardeceres frente al Pacífico y aventuras marinas en el llamado “acuario del mundo”. Y aunque el destino seduce a cualquier viajero, en 2025 fueron varias las celebridades que lo eligieron como escenario de sus escapadas más íntimas: desde Jennifer Aniston y Cindy Crawford hasta Britney Spears, Shakira y Kim Kardashian. Todas ellas encontraron en Los Cabos algo más que un destino vacacional: un espacio donde sentirse en casa, rodeadas de belleza natural y hospitalidad mexicana.

Jennifer Aniston y Jason Bateman: amistad bajo el sol del Pacífico

Jennifer Aniston inauguró el año como más disfruta: rodeada de sol y mar. Junto a su inseparable amigo Jason Bateman, se alojó en una villa privada en Cabo San Lucas. Sus días transcurrieron entre la playa y la piscina infinita, mientras que las noches se reservaban para mariscos frescos y margaritas frente al océano. Un arranque de año sereno, con el Pacífico como telón de fondo.

Kaia Gerber y Cindy Crawford: glamour familiar al natural

Las Gerber también eligieron Los Cabos para estrenar 2025 en familia. Kaia, Cindy y Rande se refugiaron en una villa frente al Mar de Cortés. Lejos de las pasarelas, Kaia se mostró en su versión más auténtica: sin maquillaje, con un libro en mano y los pies descalzos junto a la piscina. Las mañanas se llenaron de fruta fresca y pan dulce, y las noches de complicidad, con Cindy como anfitriona de una parrillada de pescado y guacamole.

Nick Jonas y Priyanka Chopra: romanticismo entre espejos de agua

El Viceroy Los Cabos fue el escenario elegido por Nick Jonas y Priyanka Chopra para una escapada romántica. Entre paseos al atardecer, cenas íntimas en Nido con ceviche de totoaba y visitas al mercadito de San José, combinaron glamour con sencillez. Su aventura culminó con un yate privado rumbo a El Arco, símbolo de este destino.

Vanessa Hudgens: una babymoon de ensueño

La actriz celebró la llegada de su segundo hijo en Nobu Residences Los Cabos, junto a su esposo Cole Tucker. Sus días transcurrieron entre chapuzones en la Cortez Pool, virgin daiquiris y sorbos de Caliwater, siempre con esa vibra relajada que el destino ofrece. Suite con piscina privada, rituales de bienestar en Essencia Spa y cenas bajo el cielo de Muna hicieron de su babymoon un retiro íntimo, elegante y lleno de calma. Y al caer el sol, la cita fue en Muna, el rooftop del complejo, con un menú de siete tiempos y vistas que hicieron del atardecer una postal inolvidable.

Britney Spears: de visitante a vecina

Britney Spears ya no es visitante, sino como una vecina más de Los Cabos. Conduciendo su propio coche, paseando por el malecón de San Lucas y probando tacos de pescado en puestos locales, la cantante ha encontrado en Médano y Chileno la tranquilidad que tanto buscaba. Una vida sencilla que contrasta con la intensidad de los escenarios.

Shakira: lujo en la simplicidad

En agosto, Shakira bajó el ritmo en Cabo San Lucas. Amaneceres de yoga en la arena frente al Arco de Cabo San Lucas, jugos frescos bajo una palapa y caminatas descalzas frente al mar fueron la receta perfecta para reconectar consigo misma. Una muestra de que en Los Cabos, el lujo también está en lo simple.

Selena Gomez: despedida de soltera con mariachis

Este destino se convirtió en escenario de celebración para Selena Gomez y sus amigas durante su despedida de soltera. Entre mariachis, cócteles y una jornada en yate rumbo al Arco de Cabo San Lucas, la artista vivió una despedida de soltera marcada por la alegría, las sorpresas y la brisa marina. Por la noche, cena frente al mar con mariscos frescos y un pastel sorpresa que decía “Future Mrs. Levin”.

Kim Kardashian: vacaciones en familia con sello exclusivo

Kim Kardashian llegó en su jet privado junto a sus hijos a finales de agosto y se instaló en un resort frente al mar en Cabo San Lucas. La empresaria, desde su faceta más familiar, preparó una sorpresa: escondió amigos de los pequeños en el avión para recibirlos al aterrizar. Entre juegos acuáticos, cine bajo las estrellas y brindis con margaritas de pitahaya junto a Khloé, sus días en Los Cabos se transformaron en recuerdos inolvidables.