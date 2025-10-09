El Hotel boutique Antiga Casa Buenavista, elegido Best of the Best 2025 por TripAdvisor

jueves 09 de octubre de 2025 , 09:11h

En el corazón de Barcelona, se encuentra Antiga Casa Buenavista, un hotel boutique de gestión familiar que combina arquitectura modernista, diseño de autor y una cocina catalana de mercado con identidad propia. Su propuesta —avalada por el Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2025 de Tripadvisor, que distingue al 1% de los hoteles mejor valorados del mundo, y por una Llave Michelin— pone el foco en la hospitalidad cercana, la autenticidad barcelonesa y un estilo de servicio que convierte cada estancia en una experiencia memorable.

Lo más destacado del Travelers’ Choice Awards Best of Best, es su origen: no proviene de un jurado profesional, sino de millones de viajeros que han compartido sus experiencias reales durante el último año en la plataforma de viajes más influyente del mundo. Es la opinión sincera de los huéspedes la que eleva a Antiga Casa Buenavista a esta posición. No se trata únicamente de instalaciones o comodidades; lo que pesa es la cercanía, la autenticidad y la sensación de ser bien recibido. Esa conexión emocional es la que otorga verdadero valor a este reconocimiento.

De restaurante centenario a hotel boutique internacional

Los inicios de Antiga Casa Buenavista se remontan a 1918, cuando abrió como un restaurante familiar en un edificio modernista de finales del siglo XIX. Con el tiempo, se convirtió en un lugar emblemático para vecinos, artistas e intelectuales que se reunían alrededor de sus mesas. El Restaurante Buenavista se hizo conocido por su ambiente cercano y su cocina catalana de mercado sencilla y honesta.

Más de cien años después, en 2022, la nueva generación de la familia Molleví, decidió reinventar aquel espacio sin perder su espíritu original. El resultado fue un hotel boutique de 4 estrellas superior que recoge la esencia del restaurante de barrio, pero la adapta al lenguaje de la hospitalidad contemporánea. Hoy, quienes llegan desde cualquier parte del mundo encuentran una propuesta que combina historia y modernidad con un objetivo claro: vivir Barcelona de forma auténtica.

Arquitectura y diseño con carácter barcelonés

La rehabilitación del edificio fue realizada por el estudio TDB Arquitectura. El reto consistía en conservar los elementos que daban identidad al inmueble —como los suelos de mosaico hidráulico, las bóvedas catalanas o las molduras originales— y, al mismo tiempo, incorporar un diseño actual pensado para el confort. El resultado es un edificio que respira historia, pero que responde a las necesidades de un viajero contemporáneo.

Las 43 habitaciones, todas exteriores, siguen esa misma filosofía. Muchas disponen de balcones o terrazas, lo que permite sentir la vida de la ciudad desde la intimidad de la estancia. En el interior, detalles como vitrales de colores, pavimentos inspirados en mosaicos y mobiliario de autor aportan personalidad. Son espacios luminosos y cálidos que ofrecen descanso y, al mismo tiempo, transmiten el carácter barcelonés.

Diseño de autor al servicio del huésped

El interiorismo del hotel está dotado de un diseño cuidado y coherente, con la atención puesta en cada detalle. En los diferentes espacios aparecen piezas de firmas como Santa & Cole, Nanimarquina, Cassina, Vitra o Knoll. Junto a ellas, nombres de referencia como Miguel Milá, Nani Marquina, Mies van der Rohe o Charlotte Perriand. Todo ello se integra con naturalidad, sin caer en la ostentación.



El diseño aquí no busca ser protagonista, sino acompañar. Una lámpara que ilumina con calidez, un sillón que invita a detenerse, una alfombra que aporta comodidad: cada elemento está pensado para hacer la estancia más agradable. El resultado es un ambiente elegante, pero cercano, que convierte al hotel en un espacio que se disfruta sin esfuerzo.

Gastronomía con raíces locales

El restaurante Casa de Comidas Buenavista mantiene viva la tradición que dio origen al proyecto. La propuesta se basa en una cocina catalana y de mercado, con protagonismo de productos locales y de temporada. La carta combina recetas tradicionales con un enfoque actual, desde tapas clásicas hasta guisos caseros o postres reinterpretados.

Los desayunos gourmet, elaborados con ingredientes de proximidad, son uno de los momentos más valorados por los huéspedes. Pero el restaurante no se limita a quienes se alojan en el hotel. También atrae a barceloneses que buscan un lugar con sabor auténtico en un ambiente tranquilo. En este sentido, el espacio recupera el espíritu original de la casa de 1918 como punto de encuentro abierto a la ciudad.

“Nuestra filosofía es ser cercanos e inclusivos, y eso también se refleja en la mesa. Trabajamos con proveedores y productos locales de calidad tanto para el hotel como para el restaurante. Apostamos por la proximidad, colaborando con los establecimientos de toda la vida y creciendo juntos. La gastronomía aquí es una manera de mantener viva la esencia de Barcelona en cada plato y en cada encuentro”, explican Alex y Guille Molleví, propietarios de Antiga Casa Buenavista y cuarta generación de la familia.

Turismo responsable y sostenible

Antiga Casa Buenavista entiende la sostenibilidad como un compromiso real con su entorno social y ambiental, con el objetivo de que su actividad tenga un impacto positivo en la comunidad.

En el plano social, el hotel colabora con proyectos vecinales y culturales que fomentan la inclusión laboral, apoyan a personas en situación de vulnerabilidad, impulsan la solidaridad e n el barrio y contribuyen a la sensibilización en temas de igualdad y prevención de la violencia de género. De este modo, refuerza su vínculo con la comunidad y mantiene vivo el carácter humano de su entorno.

En el ámbito ambiental, apuesta por una gestión responsable basada en acciones concretas: priorizar proveedores de proximidad, reducir desplazamientos innecesarios y promover un consumo consciente. Estas medidas permiten disminuir el impacto medioambiental y, al mismo tiempo, fortalecer la economía local.

Reconocimientos internacionales

El Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2025 se une a otros logros recientes: la Llave Michelin, un distintivo que destaca a los hoteles con experiencias de hospitalidad únicas; y el Solete Repsol, otorgado por la Guía Repsol, el cual distingue a locales de comida que se diferencian por su esencia auténtica. Ambos reconocimientos refuerzan la proyección internacional del hotel y lo consolidan como un referente dentro de la hotelería boutique en Europa. La clave de este éxito está en la suma de historia, diseño, gastronomía y compromiso social.

En un momento en que el turismo urbano busca nuevas formas de crecer sin perder identidad, Antiga Casa Buenavista ofrece un modelo posible. Su propuesta demuestra que se puede atraer a visitantes de todo el mundo con una hospitalidad genuina, responsable y con carácter propio. Barcelona gana, así, un ejemplo inspirador de cómo hacer de la tradición un motor de futuro.