El retrato ecuestre de Felipe IV de Velázquez recupera su esplendor original

El Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España presentan la restauración de Felipe IV, a caballo, obra de Velázquez y un ejemplo extraordinario del retrato ecuestre barroco.

La intervención sobre esta pintura, realizada por María Álvarez Garcillán, ha permitido recuperar la riqueza cromática y la estructura original de una obra que había sufrido los efectos del tiempo y las intervenciones pasadas.

Una intervención que, en palabras de Miguel Falomir, Director del Museo del Prado, “permite comprobar la absoluta maestría de Velázquez y su deuda con Tiziano”.

Esta pintura, que ya puede contemplarse en la sala 12 del edificio Villanueva, era parte esencial del proyecto del Salón de Reinos del palacio del Buen Retiro.

Junto a él se incluían los igualmente célebres retratos a caballo de Isabel de Borbón -recientemente restaurada-, el príncipe Baltasar Carlos, Felipe III y Margarita de Austria.