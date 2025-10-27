Experiencia única, el espectáculo inmersivo de Max Center

lunes 27 de octubre de 2025 , 09:13h

El centro comercial Max Center, gestionado por Sonae Sierra, vuelve a convertirse en un espacio de innovación y espectáculo con la segunda entrega de su propuesta más futurista: Max Center Show Immersive, durante los días 24 y 25 de octubre.

El público podrá disfrutar nuevamente de este show inmersivo que combina arte digital, tecnología 3D y efectos especiales de luz, sonido y humo, creando una experiencia sensorial única en la plaza central del centro comercial.

Durante el espectáculo, los visitantes se sumergirán en la historia de ‘Astra’, un cyborg que cobra vida en un entorno de realidad virtual y descubre la belleza del planeta Tierra a través de proyecciones en alta resolución.

El audiovisual, especialmente proyectará en tres funciones diarias, a las 19:00 h., 20:00 h. y 21:00 h., en la gran la impresionante pantalla digital de Max Center de 16,5 metros de alto por 4,5 de ancho en su superficie frontal y con una resolución de 25 millones de píxeles, lo que conlleva que cualquier contenido tenga que ser producido de manera específica para este formato.

"Con Max Center Show Immersive queremos ofrecer al público una experiencia sensorial única. Es la primera vez que en el Estado un centro comercial apuesta por un formato de proyección de estas características, y estamos muy orgullosos de poder acercar este tipo de propuestas innovadoras a todos nuestros visitantes”, afirma Blanca Uriarte, directora de Max Center.

Además de las proyecciones, el espectáculo contará con animación en directo, efectos especiales y merchandising exclusivo, creando un ambiente festivo y participativo.

Una cita imprescindible para quienes buscan planes originales y quieren disfrutar de una experiencia inmersiva gratuita en un entorno familiar.