MAG LARI. La Magia llega a Madrid

Mag Lari, uno de los ilusionistas más aclamados de España y director del espectáculo de El Mago Pop, aterriza en el Teatro Marquina de Madrid con Strafalari, un espectáculo que eleva la magia a otro nivel, combinando grandes ilusiones, humor refinado y una excentricidad desbordante.

¿POR QUÉ STRAFALARI?

¡Porque Mag Lari es Strafalari! En él todo es Strafalari: su humor, sus números, su vestuario y por supuesto en su manera de hacer. Por lo tanto, ¿qué mejor título para un espectáculo del Mag Lari que Strafalari?

Strafalari es mucho más que magia: es una fiesta de elegancia, humor y encanto. El título, que juega con el nombre del artista, define tanto al protagonista

como el alma del show: Strafalari es un homenaje a lo singular, a lo que se aleja de la norma y resulta extraordinario.

En escena, Mag Lari despliega todo su talento como ilusionista y showman: con su inconfundible elegancia, su ironía punzante y un absoluto dominio del ritmo escénico.

El espectáculo combina grandes ilusiones con momentos íntimos y una constante complicidad con el público, al que durante 90 minutos guía en un viaje entre la risa, el asombro y la emoción.

Con una puesta en escena cuidada hasta el último detalle, un vestuario espectacular y una energía contagiosa, Strafalari atrapa a todos.

Los más jóvenes se maravillan y se entusiasman con cada efecto, mientras que los adultos disfrutan con picardía del humor inteligente de Mag Lari, siempre al filo entre la complicidad y la irreverencia.

Estrenado en 2023, el espectáculo ha recorrido más de 150 teatros y auditorios de España y Francia,

consolidando a Mag Lari como uno de los artistas más carismáticos del ilusionismo contemporáneo, capaz

de convertir la magia en una experiencia total: elegante, divertida y deslumbrante.

Premio Nacional de Magia, Mag Lari cuenta con más de 30 años de trayectoria, durante los cuales ha ofrecido más de 3.500 funciones.

Ha presentado dos temporadas del programa “Pura Magia” en TVE, donde ejerció además de director de la Academia.

Ha dirigido el programa “Magic for Humans” en Netflix y ha sido presentador de la XI Gala de los Premios Gaudí de Cine.

En 2016 fundó su propia escuela de magia en Barcelona y en 2021 inauguró “La Casa dels Àngels”, un espacio de experiencia mágica en Castellserà, con teatro, restaurante y su colección “Wonderland”, que incluye más de trescientos objetos personales de Michael Jackson.

Además, es autor de varios libros sobre magia y cultura pop, como “Los Secretos de Mag Lari”, “Els Viatges de Mag Lari” y “La magia de Michael Jackson”.

Ha tenido cameos en películas como “El crédito” o “La Vampira de Barcelona”.

Mag Lari estrena Strafalari en Madrid y nadie debe perdérselo. A partir del 14 de noviembre en el Teatro Marquina.