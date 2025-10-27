Cena Estrella Michelin, homenaje al paisaje de otoño en los viñedos de Ramón Bilbao

Una experiencia enogastronómica que celebra la magia fugaz del otoño en los viñedos de Ramón Bilbao con un menú exclusivo diseñado por el chef Estrella Michelin Germán Carrizo (Fierro, Valencia). Solo disponible el día 25 de octubre.

Hay momentos que solo suceden una vez al año y son únicos e irrepetibles. En La Rioja, cuando el otoño comienza a desplegar su manto de rojos, dorados y marrones, los viñedos de Ramón Bilbao se transforman en un lienzo vivo que celebra el final de la cosecha. Ese espectáculo efímero es la esencia de “Colores de Rioja”, una experiencia enogastronómica y paisajística que invita a detener el tiempo y brindar por la belleza del instante. Un viaje entre cepas, barricas y brasas que promete despertar todos los sentidos y no dejará indiferente a nadie.

A finales de octubre, la finca de Los Aguilones situada a orillas del río Ebro muy cerca de la ciudad de Haro (Rioja Alta) se convierte en escenario de esta cita fugaz que los visitantes podrán disfrutar un día. Una experiencia que solo estará disponible el 25 de octubre en la que los asistentes tendrán la oportunidad de recorrer los viñedos de Ramón Bilbao al atardecer, cuando la luz resalta los colores y el paisaje se vuelve pura emoción. El paseo culmina con un picnic entre cepas, donde el primer brindis celebra la cosecha recién concluida y anticipa la experiencia que aguarda en la bodega.

De regreso, una visita guiada por las diferentes salas de Ramón Bilbao, algunas de ellas nunca antes abiertas al público, donde descubrirán los secretos de la elaboración de sus vinos y se degustarán vinos directamente de las barricas en un diálogo íntimo con el origen. Recientemente reconocida con el prestigioso premio Best of Wine Tourism y entre las bodegas más admiradas del mundo, ofrece así una experiencia sensorial e inmersiva al visitante que le permitirá disfrutar de momentos inolvidables.

Cena Estrella Michelin, homenaje al paisaje

La experiencia continúa en el restaurante de la bodega, con una cena diseñada en exclusiva por el chef Germán Carrizo, del restaurante Fierro (Valencia, 1 Estrella Michelin), y que recientemente acaba de celebrar su décimo aniversario, quien reinterpreta los “Colores de Rioja” a través del fuego, el producto local y la estacionalidad.

Setas al sarmiento con chorizo maridado con Ramón Bilbao Límite Sur

El menú, concebido como un homenaje al paisaje y a los matices cromáticos del otoño riojano, marida a la perfección con los vinos Ramón Bilbao. Comienza con tres snacks que despiertan el paladar, acompañados con Early Harvest Verdejo, un vino fresco, vibrante y con menor graduación alcohólica gracias a una elaboración 100% con uvas procedentes de vendimia temprana. Límite Norte, el primer blanco de Rioja que elaboró la bodega, y el rosado de Ramón Bilbao que este mismo año acaba de relanzar con una nueva imagen con un estilo más elegante y sofisticado.

Las brasas son las protagonistas del entrante frío, el entrante caliente y el plato principal, maridados con Lalomba Finca Lalinde un rosado de guarda que supuso el comienzo del proyecto de viñedos singulares de la bodega, Límite Sur, un vino que procede de un paraje desconocido de la Sierra de Yerga, con clara influencia mediterránea y Mirto, el vino más emblemático de la casa, precursor de los actuales vinos de pueblo de Rioja.

El broche final llega en forma de postre para celebrar la dulzura del otoño: un bizcocho de membrillo con higo, también a la brasa, y crema montada de vino dulce, acompañado por nueces garrapiñadas y el inconfundible carácter de Gran Reserva Centenario, la joya clásica de la bodega, fiel reflejo de la elegancia y la tradición más pura de Rioja. Para culminar, un petit four que encierra la esencia de la región: tartaleta de pera asada con azafrán y caramelo de vino tinto, también maridada con Gran Reserva Centenario.

La experiencia enogastronómica “Colores de Rioja” es una inmersión sensorial que une paisaje, vino y alta cocina en un mismo relato. Una invitación a descubrir cómo el tiempo, la tierra y la luz del otoño se funden en cada copa bajo el resplandor de los viñedos riojanos.