Librerías afectadas por la DANA se suman al BOOK FRIDAY

jueves 30 de octubre de 2025 , 08:09h

Valencia será una de las protagonistas del III Book Friday, la alternativa pionera a las jornadas de consumo digital del BLACK FRIDAY que, desde el viernes 28 al domingo 30 de noviembre, ofrecerá una oportunidad de encuentro con la literatura a través de diversas actividades presenciales con los autores y los lectores, y con los libreros como protagonistas.

La tercera edición del BOOK FRIDAY busca la complicidad de las librerías pequeñas e independientes, veteranas o de reciente apertura, que realizan un meritorio esfuerzo por permanecer abiertas gracias a un buen modelo de gestión y a su entusiasmo por el oficio de librero, generando además unas comunidades lectoras muy activas.

Cada una de las noventa librerías del programa del BOOK FRIDAY 2025 tiene una historia conmovedora detrás, como La Librería de Doña Leo, que el periodista y escritor Màxim Huerta abre hace tan solo dos años en su pueblo natal, Buñol. Aún más destacables son los casos de librerías como Somnis de Paper, en Benetússer, o La llibreria L’Esplai en L’Alcudia por lograr reabrir tan solo once meses después de ser severamente afectadas por la DANA. Todas las historias de las librerías del programa pueden conocerse en la web bookfriday.org.

Como reconocimiento al esfuerzo para la reconstrucción de dichas librerías en Valencia, uno de los encuentros principales de la temática BOOK FRIDAY 2025, entre el escritor Marcos Giralt Torrente (Los ilusionistas, 2025) y la periodista Laura Piñero (creadora del proyecto ‘Cartagrafías’ en la Cadena SER), será el sábado 29 de noviembre a las 12 h precisamente en Somnis de Paper, un referente cultural en la comarca y, sin embargo, de los espacios más afectadas por la DANA: Jorge y Laia perdieron en 2024 más de 8.000 libros y sufrieron más de 100.000 euros en daños. El matrimonio abrió por primera vez las puertas de esta librería, la primera de Benetússer, en 2012. El año pasado, durante la DANA, la librería atravesó su momento más difícil. Durante meses, estuvieron vendiendo libros en uno de los puestos del mercado municipal que el ayuntamiento les brindó. Jorge y Laia tuvieron que reconstruir todo desde cero, pero siguieron adelante gracias a la motivación de todos esos vecinos de la localidad para los que su librería es de vital importancia.

Por otro lado, Néstor, Luisa y Elena de la llibrería L’Esplai consiguieron reabrir pocos días después de la catástrofe con el apoyo de sus amigos y vecinos, aunque tenían por delante un duro proceso de reconstrucción. Hoy L’Esplai vuelve a ser un espacio vivo de encuentro y reflexión, un referente cultural en la comarca de la Ribera Alta.