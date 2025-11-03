El Teatro de la Zarzuela recibe el Premio ACPE de Cultura 2025

lunes 03 de noviembre de 2025 , 08:30h

Los Premios Internacionales de Periodismo son un reconocimiento de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE), el Club Internacional de la Prensa (CIP), la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en España (APEAE) y la Asociación de Prensa Africana (APA). Con más de medio siglo de antigüedad, estos galardones ensalzan el trabajo, la entrega y el servicio de personas e instituciones que con sus acciones contribuyen a hacer una sociedad mejor.

En esta edición, el Premio ACPE de Cultura ha recaído sobre el Teatro de la Zarzuela por su importante papel en la difusión de la cultura hispana.

El Teatro de la Zarzuela, premio ACPE de Cultura 2025

El Teatro de la Zarzuela obtiene el Premio ACPE de Cultura por ser "punto de encuentro de distintas generaciones de público y de todos aquellos que se acercan a la cultura hispana". "En este recinto, donde siempre se ha cultivado la música del género lírico español, se siguen cantando y oyendo las mejores obras de su repertorio y estrenando lo que ya es la zarzuela del siglo XXI", afirman los miembros del jurado.

"Este teatro es el representante por excelencia del legado musical de todas las Españas que habitan en España; ha mantenido siempre firme su máxima de ser un teatro para un género y un género para un teatro, porque la zarzuela, esa bella y divertida expresión artística, está viva y aún se divierte", añaden.

"La zarzuela es nuestro género lírico"

Isamay Benavente, directora del Teatro de la Zarzuela, ha sido la encargada de recibir el galardón en un acto que ha tenido lugar en los emblemáticos Jardines de Cecilio Rodríguez del madrileño Parque del Retiro. "La zarzuela es nuestro género lírico, el que mejor nos cuenta y define como españoles", ha dicho Benavente durante su discurso de agradecimiento. "Solo lo auténticamente popular puede alcanzar una verdadera universalidad, pero necesitamos cómplices para que el mundo nos conozca, por eso este premio es tan importante".

En ediciones anteriores, el ACPE de Cultura ha recaído sobre la Biblioteca Nacional de España por sus 300 años de puertas abiertas y su patrimonio biográfico y documental; el Museo Sorolla, en ocasión del centenario del fallecimiento del punto; y sobre personalidades como Antonio Banderas, Joan Manuel Serrat y Plácido Domingo.