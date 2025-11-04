Kannak presenta junto a Europamundo más de 200 circuitos anuales

martes 04 de noviembre de 2025 , 09:30h

Kannak, marca de World2Meet (W2M) especializada en circuitos, en colaboración con Europamundo, presenta su nueva programación para 2026. Esta alianza, fruto de la Joint Business entre World2Meet y Europamundo, combina la experiencia de Kannak en el mercado ibérico con el liderazgo internacional de Europamundo, ofreciendo una amplia programación de circuitos ya disponible para agencias. Esta Joint Business nace con una visión compartida: unir fortalezas para construir una plataforma estable, innovadora y de referencia en el mercado español de circuitos turísticos. Ambas compañías aportan una propuesta más sólida para el sector, integrando producto, tecnología y servicio bajo un mismo enfoque de calidad y sostenibilidad.

Además de los circuitos propios de Kannak, entre los que destacan Uzbekistán, Albania, Marruecos o Azores, que han consolidado a la marca como referente en este segmento, se incorporan más de 200 programas de Europamundo al catálogo de Kannak que suponen más de 6.000 salidas garantizadas del 1 de enero al 31 de diciembre. Esto asegura una programación estable, flexible, con circuitos de entre 5 y 14 días, adaptadas al gusto y exigencia del cliente nacional.

La nueva oferta incluye circuitos por el Mediterráneo con distintos recorridos por Italia, Grecia, Croacia y Turquía. Los viajeros podrán disfrutar también de Centroeuropa, con circuitos en los que podrán impregnarse de la historia y el arte de los enclaves más turísticos de República Checa, Hungría, Austria, Polonia y Suiza, y Norte de Europa, con un recorrido protagonizado por la naturaleza imponente y los paisajes bálticos de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Además, los circuitos por Asia Central y Oriente, con salidas a Jordania y Egipto, se suman a las principales novedades del catálogo para 2026.

Próximamente se sumarán más destinos en Asia y América, ampliando así las posibilidades para los viajeros que buscan experiencias organizadas con la garantía y la calidad de dos marcas líderes.

Todos los programas ya están disponibles a través de sus canales habituales: kannak.es y próximamente en kannak.pt, donde los profesionales pueden consultar toda la información de producto, fechas de salida y condiciones de venta.