W2M y Europamundo se unen para impulsar circuitos en España y Portugal

lunes 15 de septiembre de 2025 , 09:31h

World2meet y Europamundo han formalizado una alianza estratégica para la gestión conjunta del negocio de circuitos en los mercados de España y Portugal. Esta colaboración se materializa en el lanzamiento de una Joint Business (JB) que operará bajo las marcas Kannak by Europamundo y Europamundo, con el objetivo de ofrecer al canal una propuesta más sólida, adaptada y competitiva.

La alianza une el liderazgo internacional de Europamundo, con más de 2.000 circuitos y múltiples salidas garantizadas en todo el mundo, y la experiencia de Kannak en la creación de producto y distribución en el mercado ibérico. Esta unión permitirá al canal acceder a un mayor volumen de salidas garantizadas, a un producto adaptado con vuelos incluidos y opciones regionalizadas, y a una oferta reforzada que contempla también programas específicos para segmentos como el senior. Todo ello con el respaldo de dos marcas de referencia y un equipo comprometido con la excelencia en el servicio.

El producto se comercializará bajo dos marcas, cada una con su propuesta diferenciada: Kannak by Europamundo con itinerarios diseñados específicamente para el mercado español y portugués, incluyendo vuelos y opciones regionalizadas y Europamundo, con un portfolio de ámbito mundial, igualmente adaptado para el mercado ibérico, de circuitos sin aéreo.

Además, se mantendrán circuitos ya consolidados en el catálogo de Kannak, como los de Uzbekistán, Albania, Italia, Azores, centro Europa y Marruecos con salidas especiales desde diferentes orígenes de España y Portugal, reforzando así la diversidad del producto.

La comercialización para la temporada 2026 se iniciará en las próximas semanas. Cada marca mantendrá sus canales habituales: Europamundo continuará operando en su web B2B (europamundo.com), mientras que Kannak by Europamundo lo hará en las actuales webs de Kannak (kannak.es y kannak.pt).

La Joint Business contará con un equipo propio que coordinará la actividad comercial, la atención al cliente, el desarrollo de producto y la gestión de grupos. Este equipo estará formado por profesionales de ambas marcas, trabajando de forma integrada y apoyándose en la capacidad operativa de Europamundo para garantizar la calidad y eficiencia en la ejecución.

Desde W2M, seguimos apostando por la innovación, la colaboración y el crecimiento conjunto con nuestras agencias. Esta alianza representa un paso firme en la consolidación de nuestra posición como actor clave en el desarrollo de producto turístico en el mercado nacional.