Air France abrirá en 2026 su ruta directa entre París y Las Vegas

miércoles 05 de noviembre de 2025 , 09:45h

Air France desvela la primera novedad de su programa de vuelos para la temporada de verano de 2026 (abril – octubre de 2026). A partir del próximo 15 de abril, la aerolínea ofrecerá una conexión directa entre París- Charles de Gaulle y Las Vegas (Nevada), con tres vuelos semanales los lunes, miércoles y sábados. Los vuelos serán operados con un Airbus A350-900.

A este destino se podrá llegar desde 6 aeropuertos españoles (Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia) con una conexión en el aeropuerto de París- Charles de Gaulle.

Horarios de los vuelos (hora local):

AF56: salida de París-Charles de Gaulle a las 13:40h., llegada a Las Vegas a las 15:35h.

AF57: salida de Las Vegas a las 17:50h., llegada a París-Charles de Gaulle a las 13:05h. del día siguiente.

Con esta nueva ruta, Las Vegas se convertirá en el 19º destino de Air France en Estados Unidos y el 26º en América del Norte. La aerolínea ya opera vuelos a Atlanta, Boston, Cancún, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Ángeles, Ciudad de México, Miami, Montreal, Minneapolis, Nueva York JFK, Nueva York Newark, Orlando, Ottawa, Phoenix, Quebec, Raleigh Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver y Washington DC.

Además, Las Vegas también cuenta con vuelos durante todo el año operados por KLM, con hasta 7 frecuencias semanales desde Ámsterdam-Schiphol.

Las Vegas, un oasis de extravagancia en pleno desierto

Ubicada en el corazón del desierto de Mojave, en Nevada, y en la confluencia de California, Arizona y Utah, Las Vegas es conocida como la capital mundial del entretenimiento. La ciudad cautiva a sus visitantes con su vibrante vida, sus imponentes hoteles-casino y sus grandiosos espectáculos. También destaca por su oferta cultural única, que incluye exposiciones interactivas, museos emblemáticos y una amplia gama de actividades para disfrutar en familia. Gracias a su ubicación estratégica, Las Vegas es también el punto de partida ideal para explorar lugares icónicos como el Gran Cañón o el Valle de la Muerte, combinando así la exploración urbana con aventuras en plena naturaleza.