Vueling actualiza su programa de fidelización e incorpora nuevos beneficios para sus clientes

lunes 26 de enero de 2026

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, presentó en FITUR su nuevo programa de fidelización Vueling Club, diseñado para ofrecer una propuesta más flexible y adaptada a los hábitos de viaje de sus clientes frecuentes.

El renovado Vueling Club, disponible en las próximas semanas, seguirá permitiendo a los clientes acumular y canjear Avios, la moneda compartida con otros programas de fidelización del grupo IAG y aerolíneas asociadas, y acceder a distintos niveles que ofrecen beneficios exclusivos a lo largo de toda la experiencia de viaje.

Más niveles para premiar la fidelidad de los clientes

Una de las principales novedades de la nueva versión de Vueling Club es la incorporación de una estructura de cuatro niveles, frente a los dos existentes hasta ahora. Este cambio permite reconocer de forma más progresiva el compromiso de los clientes y facilitar el acceso a más beneficios para los clientes frecuentes.

El nuevo programa mantiene los Avios como moneda para pagar vuelos y servicios, e introduce los Puntos de nivel que determinan el nivel del cliente dentro de Vueling Club.

Los Puntos de nivel se obtienen en función del gasto realizado en vuelos y servicios comercializados por Vueling, avanzando hacia un modelo que premia el compromiso y el valor del cliente, más allá del número de trayectos realizados. De este modo, la evolución del programa permite que los clientes disfruten de más beneficios en la medida que alcanzan un nivel superior y de una acumulación de Avios más atractiva.

Las nuevas categorías dentro de Vueling Club serán Basic, Smart, Plus, y Premium. Desde el primer nivel, los miembros del programa pueden acumular Avios en su día a día en más de 400 marcas y comercios, guardar sus datos de viaje y acceder a ofertas exclusivas para miembros. A medida que avanzan de nivel, los usuarios acceden a ventajas como embarque prioritario, mayor flexibilidad en los cambios de vuelo, mejoras de asiento o acceso rápido a los controles de seguridad, entre otros beneficios, así como una mejor propuesta de acumulación de Avios en vuelos.

Con el renovado Vueling Club, la aerolínea refuerza su apuesta por un programa de fidelización más sólido, centrado en los clientes frecuentes y con capacidad de seguir incorporando mejoras en el medio y largo plazo.