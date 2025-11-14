Chaumet amplía su presencia en la Península Ibérica con su primera boutique en Lisboa

viernes 14 de noviembre de 2025 , 09:30h

Chaumet continúa su expansión en la Península Ibérica con la apertura de su primera boutique en Portugal, inaugurada el 24 de octubre de 2025 en la emblemática Avenida da Liberdade de Lisboa, símbolo del patrimonio y del refinamiento contemporáneo.

Fiel a su historia y a su estilo parisino, la Maison ha elegido una de las avenidas más prestigiosas de la capital portuguesa —remodelada en el siglo XIX al estilo de los grandes bulevares de París—, que refleja a la perfección la elegancia cosmopolita y el equilibrio entre pasado y presente que caracterizan a Chaumet.

El nuevo espacio, inspirado en el icónico 12 Vendôme de París, acoge las tres colecciones más emblemáticas de la firma —Joséphine, Bee de Chaumet y Liens— junto a una cuidada selección de piezas de Alta Joyería. Con un diseño que combina la delicadeza artesanal y el refinamiento contemporáneo, la boutique celebra la historia de la Maison, íntimamente ligada a la realeza desde los tiempos de Napoleón I y Josefina.

Un mural en bajorrelieve que representa la tiara Bourbon-Parma rinde homenaje a este legado, mientras el característico azul Chaumet viste las paredes decoradas con modelos de tiaras en plata níquel. Los motivos dorados de espigas que se mecen al viento evocan la identidad botánica de la casa, considerada “joyero naturalista” desde hace más de 245 años.

Entre tradición y modernidad, esta luminosa boutique ofrece una experiencia inmersiva que celebra el arte, la poesía y la excelencia del savoir-faire de Chaumet.