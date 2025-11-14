Grandvalira y Pal Arinsal impulsan la educación en Senegal con Bicicletas Sin Fronteras

viernes 14 de noviembre de 2025 , 09:30h

Grandvalira Soldeu - El Tarter y Pal Arinsal (SETAP365) han realizado una nueva donación gracias a su iniciativa de redondeo solidario, con la que se han recaudado 1.008 euros a través de 1.380 microdonaciones llevadas a cabo por los clientes de las estaciones durante la temporada de verano. Los fondos se destinarán íntegramente a la fundación Bicicletas Sin Fronteras, que trabaja para facilitar el acceso a la educación en zonas rurales de Senegal mediante la bicicleta como herramienta de integración y movilidad social. Con el importe recaudado, se podrán adquirir tres bicicletas para estudiantes que viven a más de 5 km de la escuela, contribuyendo a reducir el absentismo escolar y a mejorar el rendimiento académico.

La campaña permite a los clientes de las estaciones redondear el importe de sus compras con tarjeta, una recogida de dinero posible gracias a la colaboración con Worldcoo y Univers Bomosa, entidades que impulsan proyectos de responsabilidad social a través de la tecnología y la transformación comunitaria. Desde su inicio, las estaciones han recaudado ya cerca de 20.000 € a través de las microdonaciones, dinero que se ha destinado a diferentes proyectos sociales, tanto a nivel internacional como dentro de Andorra.

Con estas acciones, Grandvalira Soldeu - El Tarter y Pal Arinsal mantienen su compromiso con la solidaridad y trabaja ya en la recaudación para el siguiente proyecto, que irá destinado a Cáritas Andorrana para dar apoyo educativo a niños y jóvenes en situación vulnerable. El objetivo es romper el círculo de la pobreza mediante la educación, ofreciendo recursos que favorezcan el desarrollo académico, personal y social de los beneficiarios.