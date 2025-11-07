El Calendario de Adviento más brillante de la Navidad

publicidad
viernes 07 de noviembre de 2025, 08:30h

Seis sorpresas joyeras para disfrutar la cuenta atrás hacia las fiestas con estilo y elegancia.

La firma española de joyería LUXENTER celebra la llegada de la Navidad con el lanzamiento de su nuevo Calendario de Adviento, un exclusivo set compuesto por seis elegantes cajitas que esconden diferentes piezas de joyería: pulseras, pendientes y colgantes pensados para cada ocasión especial.

Disponible en dos versiones —dorada y plateada—, ambas diseñadas para combinar entre sí, este calendario invita a jugar con la mezcla de tonos y estilos. Las joyas, versátiles y sofisticadas, aportan un toque de brillo a cualquier look, ya sea monocolor o con contrastes, convirtiéndose en el complemento perfecto para estas fiestas.

