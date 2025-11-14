Vuelve Mágicas Navidades, el mayor parque de la Navidad de España

viernes 14 de noviembre de 2025 , 09:45h

Mágicas Navidades se ha consolidado como uno de los destinos turísticos preferidos para quienes desean compartir en familia el auténtico espíritu navideño, recibiendo cada año más de un millón de visitantes.

15 experiencias navideñas para todas las edades, incluyendo una pista de hielo sobre un lago, zona de atracciones, animales luminosos, un belén a tamaño real, un mercado navideño y muchas sorpresas más.

Vuelve la magia a Madrid con la apertura del emblemático parque Mágicas Navidades, considerado como el Parque de la Navidad de España por ser el mayor y más espectacular parque navideño del país. Un año más, Torrejón de Ardoz, 1ª Capital Europea de la Navidad y Fiesta de Interés Turístico, se convierte en el escenario de este universo mágico. De la mano de Productores de Sonrisas, referentes en entretenimiento familiar, el parque promete una experiencia inolvidable, cargada de tradición, fantasía y diversión, en un entorno que respira la auténtica esencia navideña.

Mágicas Navidades brillará como nunca del 14 de noviembre al 6 de enero, envolviendo cada rincón del parque con una iluminación deslumbrante y una decoración que transportará a los visitantes al corazón de la Navidad. Quienes se acerquen podrán vivir 15 experiencias únicas pensadas para emocionar a todas los edades y 6 zonas de restauración con propuestas gastronómicas pensadas para todos los paladares.

El lugar más icónico del parque es la Puerta Mágica que cobra vida con un impresionante videomapping de 1.000 m². Sobre su fachada se proyecta un espectáculo visual y narrativo que nos traslada al universo mágico de Casca y Nueces, dos entrañables osos que nos guían por una historia encantada. Además, cada hora se presenta el espectáculo familiar El Secreto del Grinch, con música, baile y voces en directo que llenan el escenario de energía y alegría.

El recorrido continúa con un paseo fascinante por Linternas de Asia, un mundo de ensueño iluminado por cientos de criaturas: flores, insectos, leones, elefantes, dinosaurios y dragones luminosos que deslumbran a quienes se aventuran en este sendero de 1 km de vivos colores y fantasía. También se puede explorar el Laberinto Mitológico, un espacio onírico habitado por seres fantásticos en un paisaje de blancura invernal.

Para los más pequeños, la visita a la Casa de la Navidad será inolvidable, un lugar donde podrán conocer y entregar sus cartas a Papá Noel o a Los Reyes Magos. Además, el parque alberga el belén más grande de España, para pasear entre figuras a escala real y escenas tradicionales en el encantador Camino de Belén.

Este año, hay un instante mágico en el que todo se detiene, las miradas se elevan y la emoción se apodera del ambiente: Papá Noel surcará el cielo en su trineo en el espectacular Vuelo de Santa, dejando boquiabierta a toda la familia.

Mágicas Navidades acoge nuevamente la mayor exposición de figuras de hielo de Europa, con la 4ª edición de Ice Festival con la temática Héroes y Villanos. El Festival Internacional de Figuras de Hielo reúne a los mejores escultores de hielo del mundo que competirán tallando gigantescos bloques de hielo durante una semana. El resultado es una exposición efímera donde el hielo cobra vida que transportará a los visitantes a un mundo helado.

El parque contará con la única pista de hielo sobre un lago en España, diseñada por el laureado patinador Javier Fernández, dos veces campeón mundial y siete veces campeón europeo. Con 1.000 m² de superficie en un entorno natural incomparable, esta pista promete ser una de las atracciones más visitadas. Además, Javier y patinadores profesionales nos sorprenderán con exhibiciones de patinaje artístico que nos dejarán sin aliento.

La emoción continúa en la Zona de Atracciones, con más de una decena de propuestas para todas las edades, desde atracciones clásicas hasta novedades sorprendentes. Por encima de todas ellas se alza la imponente Noria Gigante, de 42 metros de altura, que nos regala las mejores vistas del parque desde sus cabinas iluminadas.

Nintendo estará presente en Mágicas Navidades con una zona dedicada a títulos repletos de emoción, risas y diversión, ideales para disfrutar en familia. Habrá 48 puestos de juego donde niños y adultos podrán ponerse a los mandos de la nueva Nintendo Switch 2 y sumergirse en algunos de sus títulos más icónicos: las alocadas carreras de Mario Kart World, la exploración y las plataformas de Donkey Kong Bananza, el entrenamiento y los combates de Leyendas Pokémon: Z-A, y los divertidísimos minijuegos de Super Mario Party Jamboree, entre otros.

El Mercado de Navidad complementa la experiencia con productos artesanales y gastronómicos, una zona ideal para pasear entre tiendas y encontrar regalos únicos para estas fiestas.

La oferta gastronómica se despliega en 6 zonas de restauración, entre las que sobresale el ambiente festivo de Bierhaus, un espacio cubierto de 2.000 m² con actuaciones en directo. Dulces típicos, street food navideño y sabores del mundo se distribuyen por todo el parque para deleitar a los visitantes.

Cada jornada culmina con Rocking Christmas, un espectáculo deslumbrante en la Puerta Mágica. Al ritmo de la mejor música navideña, fuegos artificiales y luces llenan el cielo de color y emoción, cerrando el día con broche de oro.

El Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz se transforma en un universo mágico de más de 100.000 m², bien comunicado por transporte público -a solo 100 metros de la estación de Cercanías Renfe- y con 4 aparcamientos y 6 accesos habilitados que garantizan comodidad y fluidez en los desplazamientos.

Con una espectacular combinación de luces, música, arte y entretenimiento, Mágicas Navidades convierte cada visita en un recuerdo para toda la vida.