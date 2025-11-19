MARIO BARO, pionero de la bachata en España, estrena 100% junto a Karlos Rosé

miércoles 19 de noviembre de 2025 , 08:00h

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y YouTube el nuevo single y videoclip de Mario Baro. El artista gaditano, pionero de la bachata en España siendo de los primeros en optar por este estilo de moda, lanza “100%” junto a otro grande de la música latina: Karlos Rosé.

Compuesta por ambos artistas y coproducida junto al nominado al Grammy SP Polanco, “100%” es una bachata intensa y profundamente emocional que explora la vulnerabilidad de amar sin condiciones. Con una interpretación cruda y sentida, la colaboración se sumergen en una narrativa de entrega total, arrepentimiento y redención que combina la melancolía del bolero con la cadencia clásica de la bachata moderna.

Tras una década de trabajo, recorrer medio mundo en giras por EE.UU, Latam, Europa, Australia y Asia, y acumular más de 200 mil seguidores en redes y plataformas de streaming, Mario Baro da un paso más en su carrera con esta colaboración de altura que sirve como primer avance del que será su álbum debut. En mayo de 2026 verá la luz un disco que saldrá con el sello internacional Bchta Records y cuyo avance ya se disfrutar ver hoy mismo.

El lanzamiento va acompañado de un espectacular videoclip rodado en Cádiz cuya esencia resume a la perfección todo lo que está por venir en los próximos meses.

MARIO BARO

Mario Baro es uno de los pioneros de la bachata moderna en Europa. Nacido en Cádiz, España, y con formación en danza profesional, ha desarrollado un estilo único que fusiona la herencia musical andaluza con influencias del R&B, bolero y pop latino. Desde su incorporación a BCHTA Records en 2024, ha lanzado una serie de sencillos que lo posicionan como una de las voces más prometedoras del género, y se prepara para el lanzamiento de su álbum en mayo de 2026.

KARLOS ROSÉ

Karlos Rosé es un cantante de bachata, pop y R&B nacido en República Dominicana y criado en Nueva York. Su carrera comenzó a los 18 años en el programa televisivo Divertido con Jochy, y desde entonces ha acumulado múltiples éxitos como “Just the Way You Are” (versión bachata), “Infiel” y “Niña de Mi Corazón.” Su primer álbum Géminis lo consolidó como una figura clave en la internacionalización de la bachata.