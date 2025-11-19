I Love Ski, la vela que captura la magia de las cumbres nevadas

miércoles 19 de noviembre de 2025 , 08:15h

Sumérgete en el corazón de las cumbres nevadas con la nueva edición de la vela I Love Ski de Baobab Collection, una elegante oda al mundo alpino. Su vidrio refinado se realza con una serigrafía en oro y colores vivos, que ilustra encantadores chalets de montaña situados en un paisaje invernal. Es divertido observar a los pequeños esquiadores en el vidrio, los árboles de abeto dorados y el telesilla que parece cobrar vida bajo la luz de la llama.

I Love Ski: Edición limitada

Su delicada fragancia envuelve el espacio con una fresca brisa, sugiriendo que las cumbres nevadas pronto darán paso a un magnífico manto de vegetación. Notas verdes de hoja de higuera se entrelazan con la suavidad empolvada del iris, mientras una base de almizcle blanco añade un toque de sensualidad y profundidad.